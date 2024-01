Akiknek megéri fogadkozni: 3 csillagjegy, aki tényleg tartja magát az újévi fogadalmakhoz

Legyünk őszinték! A legtöbben sokkal inkább vágyálomként tekintünk az újévi fogadalmainkra, mintsem olyan, valóban elérhető célként, amiért készek vagyunk egész évben tenni. Sokan már nem is áltatják magukat azzal, hogy bármit is megfogadjanak, megint mások az év végén úgy tekintenek vissza az egy évvel korábbi ígéreteikre, hogy közben egy nagyot sóhajtanak: "majd jövőre!" Vannak azonban, akik messze nem e két kategóriát erősítik: három csillagjegy szülöttei ugyanis az esetek többségében bizony végig tartják magukat az újévi fogadalmaikhoz. Most felfedjük, kik ők!

Vannak, aki képesek betartani az újévi fogadalmaikat. Most eláruljuk, kik ők Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Ezek a csillagjegyek tartják magukat az újévi fogadalmukhoz

Szűz

A föld jegyű Szűznek mondhatni minden eshetőségre van terve: az egész életét rendszer szerint éli. Ő az, aki talán még a napi teendőket is színkódokkal ellátott mappákba rendezi, így aligha meglepő, hogy közülük kerülnek ki a legtöbben, akik az újévi terveiket, fogadalmaikat is hasonlóképp akkurátusan kezelik.

Bak

A gyakorlatias és számító Bak imád hosszas és részletes listát vezetni a céljairól, legyenek azok akár hosszú-, akár rövidtávúak. Pont ő lenne az, aki az újévi fogadalmait nem tartja be? Dehogy! Fogadjon meg bármilyen apróságot vagy valóban komoly, komplex célt szilveszterkor, biztosra veheted, hogy a Bak alaposan végiggondolt tervet készít a betartására.

Kos

Ellentétben összeállításunk másik két szereplőjével, a tűz jegyű Kos nem a tervek, a tervezgetés híve. Sokkal jellemzőbb rá, hogy impulzív, hirtelen ötlettől vezérelve veti bele magát a dolgokba. Miért jellemző rá mégis, hogy megtartja az újévi fogadalmait? Nos, a válasz a versenyszellemében rejlik. Tudja, hogy az újévi fogadalmak betartása komoly kihívás, ő azonban épp ezektől riad meg a legkevésbé. Ráadásul kizárt, hogy elbukjon - azt nem bocsájtaná meg magának!