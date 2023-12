Készülj fel! Ez lesz 2024 legszerencsétlenebb napja a horoszkópod szerint

Lassan végéhez ér a 2023-as év, ami azt jelenti, hogy mindenki számot vet az elmúlt 365 napról és felkészül a következőre. Természetesen nincs olyan ember, aki ne lenne kíváncsi, mit tartogat számára a jövő év. Lesznek, akik örülni fognak, egyesek kifejezetten szerencsésebbnek érzik majd magukat másoknál, valakinek komoly összegek hullanak az ölébe, emellett nagy szerelmeket is ígérnek a csillagok. Természetesen mindenkinek akadnak majd jobb napjai, ugyanakkor rosszabbak is. Most a csillagok segítségével felfedjük, kinek-kinek a horoszkópja mely napra tartogatja 2024 legrosszabb pillanatait.

Eláruljuk, melyik napra nem érdemes 2024-ben semmi fontosat időzíteni Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Ez lesz 2024 legpechesebb napja a horoszkópod szerint

Kos: április 19.

A Merkúr retrográd mozgása miatt egész nap melankolikus leszel, lehangolt, ugyanakkor heves is. Ha nem vigyázol ezen a napon számodra fontos kapcsolatokat tehetsz tönkre.

Bika: május 1.

Sajnos a Bika legpechesebb napja épp a saját időszaka kellős közepén foglal helyet. Ez lesz az a nap, amikor a dráma maximális erővel tépáz majd meg.

Ikrek: május 17.

A csillagok vagy otthoni, vagy anyagi zűröket tartogatnak erre a napra, így jobb, ha nem csak a konfliktusokat kerülöd, de bárminemű befektetést, költekezést is más napra időzítesz. De nézd a dolgok jó oldalát: letudod az év legpechesebb napját még a saját jegyed időszaka előtt!

Rák: január 20.

Nem árt a Rákoknak felkészülniük, ugyanis rendkívül közel van már a legszerencsétlenebb napjuk, ami ráadásul (szó szerint) megfekszi majd a gyomrukat, azaz komoly emésztési problémákra számíthatnak. A peches nap előtt egy ideig kerüld a kávét és pihenj sokat!

Oroszlán: augusztus 19.

Bárhogy is szervezd az életedet, augusztus 19. rendkívül sűrű nap lesz a csillagok állásának köszönhetően – ám sajnos még véletlenül sem jó értelemben. Aznap kifejezetten nyers és impulzív leszel, és elképzelhető, hogy épp a párkapcsolati problémád szeretnéd orvosolni. Ne tedd, várj vele még pár napot!