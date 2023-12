Van 3 csillagjegy, amit januárban óriási szerencsével ajándékoznak meg az égiek

Oroszlán

Igazán szerencsés leszel. Élvezd, hogy jobban megy a szekér, és nem kell annyit robotolnod. Szabadabb és kreatívabb lehetőségek adódnak, amitől még a pénztárcád is tele lesz. Az égiek támogatnak benne, hogy a magad útját járd, és ne csak dolgozz éjt nappallá téve mások jólétéért. A szeretet, támogatást, amit a közvetlen környezetedből kapsz, élvezd ki. Ahogy a pénzt is, amiben dúskálhatsz. De egy kicsit talán félre is tehetnél belőle!

Nyilas

Hatalmas meglepetéssel ajándékoznak meg az égiek, már rögtön 2024 elején. Olyan ajánlatot kapsz, amit nem tudsz visszautasítani, vagy a jelenlegi munkahelyeden fordul a kocka. De annak is köze lehet a karrieredhez, ha egy utazást dob eléd az élet. Nagyon sok vidám nap vár rád!