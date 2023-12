Ezekre a csillagjegyekre hatalmas bőség vár 2024-ben

Négy csillagjegy szülötteire rámosolyog a szerencse 2024-ben és jószerével szó szerint lapátolni fogják a pénzt az új esztendőben.

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Szűz

Te nyerted az asztrológiai lottót 2024-ben! A jövő évben végre feloldódnak a gátak az anyagi források előtt, a bolygók pedig segítenek a befektetésekre és a hosszabb távú célokra koncentrálnod. 2024-ben sikerül egy hosszú pénzügyi stabilitást megteremtened. Március 25-én, a holdfogyatkozás idején a csillagászati jelenség egy jelentős pénzügyi cél megvalósítása felé terelhet, és kiaknázhatod a benned rejlő lehetőségeket.

A következő hat hónapos ciklus, amely a pénzügyi növekedésre ösztönöz, az április 8-i napfogyatkozás idején kezdődik a Kosban. A napfogyatkozás a nyolcadik házban történik, ami azt jelenti, hogy hamarosan megszabadulsz az adósságaidtól, befektetsz a jövőbe és több jövedelemforrást teremtesz. Egy másik fontos pénzügyi ciklus az október 2-án a Mérlegben bekövetkező napfogyatkozás alatt kezdődik.

Skorpió

Annyi lehetőséged van 2024-ben, hogy mérlegelned kell! Az elmúlt néhány év arra kényszerített, hogy elfogadd az irányítás elvesztését. Szerencsére 2024 lehetőséget kínál arra, hogy újra rendet tegyél a pénzügyeidben. Január 1-jétől május 25-ig a karrieredre kell összpontosítanod. Régóta várt lehetőségek adódhatnak, akár új szakmai szerződések is felmerülhetnek.

Május 25-e után érdemes a szerencsejátékkal is kacérkodnod, hiszen az is nagy összegeket ígér, de azért a befektetéseken is gondolkodj el! A siker maximalizálása érdekében erősítened kell a kommunikációs és alkalmazkodó készségedet, ugyanakkor egyszerre több feladatra is tudnod kell fókuszálni.

Bak

Ha valaki megérdemli a fizetésemelést, az biztosan te vagy. 2024 lehet a legjobb éved anyagi szempontból. A bolygóátvonulások növelhetik a vagyonodat, ha készen állsz a kihívásra.

A Plútó január 20-án hagyja el a Bakot, és lép vissza a Vízöntőbe – a második házban, ami a személyes jövedelmekre koncentrál. Ez déjà vu érzés lehet, mivel a Plútó már áthaladt a második házadon 2023. március 23. és 2023. május 1. között.

Ha visszagondolsz az ebben az időszakban történtekre, észreveheted, hogy visszhangzik benned ugyanaz a pénzügyi átalakulás iránti vágy, mint amit korábban megtapasztaltál. Ez lehet a tökéletes alkalom arra, hogy olyan nem szokványos bevételi forrásokat is fontolóra vegyél, amelyek esetleg kívül esnek a komfortzónádon. A siker kulcsa azonban abban rejlik, hogy elengedd az irányítás iránti igényedet.

Halak

2024. számtalan lehetőséget hoz az anyagiak terén. Végre leküzdheted rossz szokásaidat és kilábalhatsz az adósságokból. Szerencsére a 2024-ben bekövetkező napfogyatkozások segítenek abban, hogy intuitív módon összhangba kerülj pénzügyi céljaiddal.

Az április 8-i napfogyatkozás után lehetőséged lesz több pénzt keresni, és be is érik az erőfeszítésed.

A 2024-es év utolsó napfogyatkozása október 2-án történik a Mérlegben, ami ismét felerősíti a pénzügyekre összpontosító második házadat. Ez a hat hónapos ciklus 2025-ben is folytatódik, így a 2024-es évet nyugodtan zárod majd, ami az anyagiakat illeti.

(via)