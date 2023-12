Ez a 4 csillagjegy lesz 2024 nagy nyertese!

Az Ikrek csillagjegy szülöttei igazán izgatottan várhatják a következő évet. A május 26-án a jegyükbe lépő Jupiter csupa jót hoz! Több területen is csodákra számíthatnak. A párkapcsolatban eljegyzés, esküvő is szóba kerülhet, a munkában előrelépés. Sorsfordító lesz számukra 2024 - írja az Astronet.

Fotó: Pixabay

A Mérleg pénzügyekben nagyon szerencsés lesz. 2024 meghozza a nagy áttörést! Február 28. és április 29. között panaszkodás, méltatlankodás és kifogások keresése helyett keményen oda kell tennie magát. Sokszorosan meg fog térülni. Az elismerések és a pénz június 22. és július 22. között érkezik először, majd szeptember 30. és november 19. között is.

A Nyilas számára a nagy lehetőségek és találkozások éve lesz a következő. 2024 egyik nagy nyertese! A Jupiter hatására komoly döntésre jut a párkapcsolatában, házasság, családalapítás is szóba jöhet. A pénzügyekben már az év eleje is hozhat jó hírt, egy nagyobb utazás is lehetséges, és az ingatlan ügyekben előre lép.

Szerencsés és elégedett időszak veszi kezdetét a Halak számára. Jól teszi, ha megbecsüli mindazt, amije van! Nem kell új állás után néznie. Nagyon jó híreket kap a pénzzel kapcsolatosan április 30. és június 8. között. Ami a párkapcsolatot illeti: nem a szerelem hajszolása kerül a fókuszba. De ez lesz a siker titka!