Patkányok lepték el Budapestnek ezt a kertvárosi részét - Fotó!

Budapest XVI. kerülete egy felkapott kertvárosi rész a nyugalomra, és a zöld környezetre vágyók körében. Sashalom lakói azonban az utóbbi években rendszeresen patkányokat találnak az utcán és a kertjeikben. Az utóbbi napokban több olvasónk is jelezte, hogy döglött patkányokat találnak sorra a kerület különböző pontjain. Több itt lakó jelezte már a problémát a hivatalos szerveknek, azonban úgy tűnik, hogy az alkalmankénti irtás már nem elegendő ellenük. Van ahol akkora rágcsáló tetemét találta meg valaki, ami nagyobb volt mint a cipő a lábán.

A legújabb hívatlan vendég tetemét tegnap találta meg egy sashalmi lakó /Fotó: Olvasói fotó

A kerületben élő Viktória lapunknak nyilatkozott róla, hogy hemzsegnek a környékükön a patkányok.

Nálunk két éve jelentek meg először patkányok a kertünkben, egyszer kértünk is irtást az önkormányzattól, ugyanis a kertünk végében találtunk egy tetemet. Azonban most újra megjelentek a rágcsálók

- kezdte beszámolóját a helyi lakos. Hozzátette:

Sajnos itt Sashalmon elég gyakori, tele van a XVI. kerület velük. Mivel ez egy kertes házas övezet, sokan tartanak kutyákat és macskákat, így félő, hogy a patkányok által terjesztett különféle betegségeket megkaphatják ezek a kis kedvencek is

- árulta el aggályait Viktória a Borsnak.

Ezt teheted a patkányok ellen

A patkány-invázióval kapcsolatban a kerület legnagyobb Facebook-csoportjában az emberek próbálják megosztani egymással a lehető legtöbb információt, hogy segíthessenek a helyzeten. Elsőként rámutattak, hogy mindenki, aki patkánnyal találkozik, jelentse a Fővárosi Önkormányzatnál a budapest.hu weboldalon, vagy a patkanybejelentes@budapest.hu e-mail címen.

A lakosok kifejtették, hogy a rágcsálóirtók módszere ilyenkor az, hogy a kertbe, illetve a helyszín csatornájába patkánymérget helyeznek el, és sárga szalaggal megjelölik a területet, ingyenesen.

Fontos, hogy amennyiben valaki patkánytetemet talál, semmikép se próbáljon meg hozzáérni! A patkány ugyanis súlyosan fertőző lehet. A harapása, szőre és a tetem is számos kórokozót hordozhat. Tartsuk távol tőle a gyerekeket és a háziállatainkat is. Patkányharapás esetén pedig azonnal forduljatok orvoshoz.

Házipraktikák is léteznek, hogy ha az ember nem bízik a patkányméregben, vagy nem akar a lakóhelyén vegyszereket. Ezesetben léteznek élve fogó csapdák, és ragasztópapíros csapdák is, azonban az elsőnél problémát jelent, hogy ha az ember a házától nem messze engedi el a patkányt, ugyanis akkor a rendkívül jó szaglásával visszatalál, a másodiknál pedig az, hogy a sikítópatkány hangja kiakaszthatja az embereket. Emellett fontos a megelőzés, a szemetünket és a tartós élelmiszereinket tartsuk elzárva, és rendszeresen használjunk patkánycsapdákat az olyan helyeken, ahol felbukkanhatnak a rágcsálók. Emellett a kertesházban élők ültethetnek olyan növényeket is, amelyeket nem kedvelnek ezek az állatok, ilyenek a borsmenta, körömvirág, levendula vagy rozmaring, ezeknek a gyógynövényeknek ugyanis ki nem állhatják az illatát a patkányok.