Nézd át ezeket a holmikat otthon: átkot hozhatnak rád és a szeretteidre

Sokan szeretnek használt tárgyakat vásárolni, és akadnak, akiket az tölt el hatalmas boldogsággal, ha éppen egy lomtalanításkor akadnak valamilyen izgalmas kincsre. Ilyenkor azt érzik, mennyire szerencsések, hogy a vágyott holmit sikerült megszerezniük. Ám, miután hozzánk került ilyesmi, és azt kezdjük el tapasztalni, hogy egyre nehezebben mennek a dolgok körülöttünk vagy akár hirtelen megbetegedések sorozata ér minket vagy a családtagjainkat, akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy esetleg egy "elátkozott" tárgy van a birtokunkban.

Balszerencsét is hozhatnak az antik tárgyak Fotó: Pexels

Hiszen a különböző holmik éppúgy feltöltődnek energiákkal és meg is tartják azokat, mint az épületek. Ezzel nincs is baj akkor, ha ezek az energiák pozitívak. Akkor van probléma, ha ezek negatív rezgésekkel vannak tele, mert sajnos elég gyakori. Hiszen az eredeti tulajdonosa lehet, hogy nagyon erősen kötődött az adott dologhoz és meg kellett válnia tőle, vagy az ő élete volt tele negatív élethelyzetekkel, amik átragadtak erre, sőt az is előfordulhat, hogy olyan örökségből származik, ahol viták voltak ezzel kapcsolatban. Ilyenkor biztosak lehetünk abban, hogy az örömmel megszerzett tárgy is tele van negatív rezgésekkel – figyelmeztet Iszet boszorkány, főpapnő és mágus a Fanny magazinban.

Mit okoznak és mit tegyünk ellene?

Nézzük meg kicsit bővebben, hogy milyen élethelyzetek lehetségesek: hirtelen és megmagyarázhatatlan romlás anyagi téren, sorozatos betegségek, párkapcsolati problémák, de még a depresszív hangulat hátterében is lehet mindez.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy a tárgy vagy a bútor ne legyen negatív hatással az életünkre? Minden esetben javaslom, hogy még az otthonunkba vinnénk ezeket, hintsük meg vagy töröljük át szentelt vízzel. Ha nincs ilyenünk, akkor az is tökéletes megoldás, ha némi himalájai vagy tengeri sót feloldunk vízben, és azzal végezzük el a rituálét. Amennyiben már régóta nálunk van az adott holmi, és már hosszú ideje kifejti a hatását, akkor javaslom, hogy spirituális szakembert kérjünk fel a tisztításra - árulja el Iszet.

Veszélyes kincsek

Ágy vagy kanapé: ebben az esetben mindenképpen nagyon fontos a tisztítás. Találkoztam olyan esettel, hogy valakinél nem jött a gyermekáldás, pedig elvileg minden rendben volt egészségügyi téren is. Kiderült, hogy egy olyan antik ágyat vettek, amiben egy gyermek születése közben halt meg az édesanya. Miután energetikailag megtisztították, nem sokkal utána várandós lett.

Régi kés, tőr, kard: ezekhez a darabokhoz nagy valószínűség szerint vér tapad, és akár emberek életét is kiolthatták velük. Így csak negatív energiát hordozhatnak, és ezáltal az új tulajdonosra is hatással lesznek. Ez nem azt jelenti, hogy ő fog vele bárkit is megsebezni, de mindenképp a fájdalmat fogja megteremteni energetikailag. Ez bármi lehet, ami nagyon fontos a tulajdonosa számára.

Ékszer: abban az esetben, ha egy szeretett személytől kaptuk még a halála előtt, akkor biztosak lehetünk benne, hogy teljesen tiszta. De ha már bármilyen fájdalom társult az ékszerhez, akkor fontos a tisztítása, mivel az ékszerek nagyon jól megtartják az energiát és magukhoz is vonzzák. Mit is okozhat a viselőjének? Lelki betegséget, magányt és társtalanságot.

Régi vasaló: nehézség társul hozzá, hiszen a vasalást mindig a szolgálók vagy olyan nők végezték, akiknek nem éppen volt könnyű az élethelyzetük. Emiatt az élet olyan területén okozhat problémát, ami az anyagiakkal vagy a munkával kapcsolatos, mert a pénzt akadályozza.

Antik óra: esetleg olyan, ami nem is jár. A tulajdonosát olyan dolgokban is akadályozhatja, ami valamilyen üzleti előmenetellel kapcsolatos. Visszafelé mozdítja vagy többnyire lecsúszik a jó üzleti lehetőségekről.