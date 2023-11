Ijesztő vírus terjed a gyerekeknél, óvodában, iskolában adják át egymásnak - itt vannak a tünetek!

Bizonyos szempontból a kisebbek talán még hajlamosabbak lehetnek arra, hogy megfertőződjenek. Ennek oka, hogy a betegség cseppfertőzéssel terjed és az óvodában, iskolában is átadhatják egymásnak.

A betegség cseppfertőzéssel terjed és a gyerekek az óvodában, iskolában is átadhatják egymásnak Fotó: Pexels

Terjesztik a közös játékok

– A vírus fertőző, könnyen átadódik emberről emberre, például csókolózással. A gyerekek között úgy terjed a legkönnyebben, ha megosztják egymással poharaikat, szívószálakat, vagy játékok, amelyeken esetleg egy fertőzött személy nyála van. A legtöbb ember élete során egyszer megfertőződik a vírussal, és nem biztos, hogy bármilyen tünet jelentkezik. Ha valaki megbetegszik, általában nem kapja el újra – mondja dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos.

Erős fáradtság kíséri

A gyermekek és tizenévesek 4-7 hétig lehetnek fertőzöttek a vírussal. A leggyakoribb tünetek a szélsőséges fáradtság, láz, torokfájás, fehér foltokkal a torok hátsó részén vagy anélkül, megnagyobbodott nyirokcsomók vagy duzzadt mirigyek a nyak, hónalj, ágyék területén, fájó izmok és merevség, megnagyobbodott máj vagy lép. Kevésbé gyakori tünetek a puffadt szem, hányinger, erős fejfájás, fényérzékenység, mellkasi fájdalom és légzési nehézségek. Az a gyermek, akit nemrégiben ampicillinnel vagy amoxicillinnel kezeltek, testszerte rózsaszínű kiütéseket kaphat. A kisgyermekeknél jellemzően enyhébb tünetek jelentkeznek, mint például enyhe láz, fáradtság és rossz étvágy. A tizenéveseknél több tünet jelentkezhet, és annyira fáradtnak és gyengének érezhetik magukat, hogy akár egy hétnél tovább is ágyban maradnak.

Diagnózis és kezelés

Az orvos a diagnózisát kórtörténet, fizikális vizsgálat és vérvizsgálat alapján állapítja meg. A vérvizsgálat kimutatja a vírus elleni antitesteket ésa vírusfertőzések ellen küzdő fehérvérsejtek rendellenesen magas száma is árulkodó lehet.

– Mivel a betegséget vírus okozza, az antibiotikumok nem segítenek, kivéve, ha a gyermeknek más, baktérium okozta fertőzése is van. A tüneteik általában néhány hét után maguktól elmúlnak. A gyorsabb gyógyulást elősegíti a pihenés, a sok folyadék fogyasztása és az egészséges, vitaminban és ásványi anyagban gazdag táplálkozás. Torokfájásra, izomfájdalomra vagy lázra adható paracetamol tartalmú láz és fájdalomcsillapító. Súlyosabb esetben, ha a nyaki mandulák vagy nyirokcsomók nagyon megnagyobbodnak és ez légzési nehézségeket okoz, az orvos szteroid gyógyszert írhat fel. A mononukleózisban szenvedő betegnek nem szabad közösségbe mennie, kontakt sportokat vagy erőteljes testmozgást végeznie, amíg teljesen meg nem gyógyul, de utána is legalább egy hónapig kímélnie kell magát a megnagyobbodott lép miatt. Még az otthoni játékos birkózás is árthat, mint ahogy a nehéz tárgyak emelése, vagy az aktív játék – tanácsolja a főorvos.

Törekedjünk a megelőzésre

Nincs ellene védőoltás, így a megelőzésének legjobb módja, ha távol tartja magát az ember attól, aki fertőzött, illetve az italok, ételek vagy személyes tárgyak, például fogkefék megosztását érdemes mindig minden körülmények között mellőzni, gyakran kezet mosni. A vírus a fertőzött személy nyálában hónapokig megmaradhat, még azután is, hogy meggyógyult.

Mikor kell orvost hívni?

A legtöbb gyermek ugyan gond nélkül meggyógyul, de ritka esetekben felléphetnek szövődmények. Fel kell keresni a gyerekorvost, ha bármilyen légzési, nyelési vagy étkezési nehézség lép fel, ha a szokásosnál kevesebb a vizeletürítés, ha kiszáradás jelei észlelhetők, ha nagyon álmos, nyugtalan vagy nem reagál a gyerek, ha hirtelen, éles fájdalmak jelentkeznek a has bal felső részén, mert ez a lép súlyos problémáját jelentheti.