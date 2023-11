Európában is megkongatták a vészharangokat: mutatjuk a halálos gyerekbetegség tüneteit

A gyermeknél nincs nagyobb áldás. Éppen ezért a szülők mindent megtesznek, hogy vigyázzanak utódaikra, hogy mindent megadjanak nekik, és ami a legfontosabb: megőrizzék az egészségüket. Számos praktika és módszer létezik arra, hogy megőrizzük a gyermekünk immunitását, sajnos azonban a betegségek századát éljük. Még le sem zárult teljesen a Covid időszaka, máris több új betegség robbant be. A Bors nemrégiben arról írt, hogy főleg Ázsia csendes-óceáni régióiban jelent meg a csecsemőhalandóság magas aránya, amit a WHO már az egyik legveszélyeseb problémaként kezel. Most azonban Európában is megkongatták a vészharangokat.

Európában is veszélyben vannak a babák / Fotó: Pixabay

Az Egyesült Királyság egészségügyi szakemberei fontos dologra hívták fel a figyelmet. Megfigyeléseik szerint ugyanis egyre jobban terjed a gyermekek körében a syncytia vírus, az RSV megbetegedések száma ugyanis egyre magasabb rátát mutat. Eddig sem volt túl fényes a helyzet, ugyanis évente csak Angliában 450 ezer ember látogat orvoshoz ezzel a betegséggel, ebből 29 ezren kórházba is kerülnek, és évente átlagosan 83 ember meg is hal - írja a Mirror.

A betegség főleg a gyerekek körében szedi az áldozatait, és az orvosok most kimutatták, hogy a korábbi évekhez képest öt százalékkal nőtt a megbetegedések aránya. A betegek 34,1 százaléka öt év alatti, így elsősorban őket fenyegeti a kór. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szülők figyeljék a tüneteket, és ha valami gyanús, azonnal vigyük kórházba a beteget!