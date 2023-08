"Öt nap után jegyeztük el egymást, két héttel később már gyereket szerettünk volna"

Boldogabbak, mint valaha, állítja az a pár, aki gyakorlatilag pillanatok alatt jutott el az első megismerkedéstől a babaprojektig. Már megismerkedésük éjszakáján arról beszélgettek, milyen jó lenne egy közös gyerek, hogy aztán öt nap múlva meg is történjen a lánykérés. Két héttel az első randi után pedig neki is álltak összehozni a közös gyerkőcöt – aki azóta már világra is jött. A svéd Jenny Koos és Lovemark Boadu történetét egyrészt hitetlenkedve, másrészt rosszallóan fogadják igen sokan, igaz, olyan is akad, aki egy megelevenedett romantikus filmet lát kapcsolatuk alakulásában. Tény: a 36 éves nő és a 44 éves férfi 2021. július 9-én egy közös barátjuk buliján találkozott először, és már aznap este úgy érezték: őket az égiek is egymásnak teremtették.

Egyénként mind a férfinek, mind a nőnek volt már egy gyermeke, de mint mesélik, amint találkoztak, tudták, hogy szeretnének egy közöset is.

Beszélgettünk és táncoltunk, és semmi más nem létezett

– idézte fel az első találkát Jenny a Daily Mail cikkében, amire a férfi is csak helyeselni tudott:

– Én ugyanígy éreztem. Mély kapcsolat volt első látásra. Tudtam, hogy ő az igazi – jelentette ki magabiztosan.

Nem akartak igazán kapcsolatot

Amikor megismerkedtek, épp mindkettejük önmagát kereste, saját lelki fejlődésükre koncentráltak, így nem is igazán akartak kapcsolatot. Ahogy fogalmaztak: nem akartak semmi lelkileg zűrös dologba belekeveredni. De ahogy meglátták egymást, valami pillanatok alatt mindkettejükben megváltozott.

– Tudta, hogy bejövünk majd egymásnak, de azt még ő sem sejtette, mennyire összeillünk. Arra pedig végképp nem számított, hogy másnap azzal keressük: igen, össze fogunk házasodni! – mesélte közös barátjukról Jenny, akinek a találkozásukat köszönhetik.

Fejben már aznap este eljegyeztük egymást, mert mindketten tudtuk, hogy ez az, amire vágytunk. Öt nappal később találtunk pár gyűrűt, ami a nagymamámé volt, és felhúztuk.

Gyermekük végül 2022. június 7-én született meg – előtte ugyanis sajnos Jennynek volt két korai szakaszban történt vetélése. A baba miatt még nem volt idejük megházasodni, de persze ami késik, nem múlik...