Hét percen át halott volt, különleges lénnyel találkozott: "Bármit kérhettem volna tőle!"

Lenyűgöző túlvilági élményben volt része egy John Davis nevű férfinak: 1987-ben egy robogós balesetet követően hét percen át gyakorlatilag halott volt, míg végül az orvosok sikeresen újraindították a szívét. Ez idő alatt sikerült betekintést nyernie a másik oldalra.

Hét percig volt halott a férfi Fotó: Unsplash.com

Davis nemrégiben egy YouTube-csatornán (The Other Side NDE) osztotta meg az akkor átélteket, amik azóta is sokat foglalkoztatják: mint mondta, ahogy lehunyta a szemét, majd ismét feltekintett, egy csodálatos épületben találta magát. Itt tudta meg, hogy minden embernek van egy szellemi vezetője, és találkozott a sajátjával is, aki Alan néven mutatkozott be. Az ő irányításával fedezte fel azt a bizonyos másik világot, ahol többek közt lehetősége nyílt arra, hogy visszapillantson az addigi élete fontosabb stációira, de még az előző életeibe is betekintést nyert.

Itt derült fény arra, hogy az egyik előző élete során szerzetes volt, egy másikban cipőkereskedő, míg egy harmadikban halász. John az útja során eljutott egy hatalmas könyvtárba, majd egy kastélyba is, ahol egy eperszőke hajú nővel találkozott.

John a beszámolójában elárulta, hogy csupán egyetlen dolog van, amit a mai napig nagyon bán a kastélyban látott szőke hölggyel kapcsolatban.

Odalépett hozzám, és megkérdezte, segíthet-e, mire én azt feleltem: ó, köszönöm, nem, csak nézelődőm. Bármit kérhettem volna tőle!

– kesergett a férfi, a Daily Star beszámolója szerint.