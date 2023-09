Így küzdj a magas vérnyomás ellen egyszerű házi praktikával

Ahogy a menopauzának, úgy a magas vérnyomás kialakulásának is nő az esélye az életkor előrehaladtával. Így könnyen gondolhatjuk, hogy mindkettő csak az idő múlásának a jele. Ám ez nem teljesen igaz, hiszen a változókor is kiválthatja a vérnyomás drasztikus emelkedését. Tehetünk ellene, lássuk, hogy mit!

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Mi az összefüggés?

– A szívbetegségek kialakulásában általában olyan tényezők játszanak szerepet, mint az életmód, örökletesség, kor és bármilyen meglepő, bizony a hormonok változása, hiánya is kiválthatja. Az ösztrogén ugyanis segít alacsonyan tartani a vérnyomást, mert értágító hatása van, emellett a koleszterinszint csökkentéséhez is hozzájárul. Ez azért fontos, mert a magas vérnyomáshoz hasonlóan a magas koleszterinszint is szívbetegséghez vezethet, mivel a koleszterin lerakódhat az artériák falaiban, eltömítve azokat. Az ösztrogénnek más szerepe is van az erekben. Csökkenti a gyulladást, javítja a dinitrogén-oxid szintjét, amely ellazítja és kitágítja az ereket. Ezek együttes hatásának köszönhető, hogy a nőknél alacsonyabb a szívbetegség kockázata, mint a férfiaknál, egészen a változókorig. Ezután viszont jelentősen nő a szívpanaszok esélye, ráadásul a hormonális változások miatt fáradtnak, kimerültnek érezhetjük magunkat, ezért nem is gondolunk arra, hogy a panaszaink mögött a ketyegőnk meghibásodása állhat. A menopauza idején ráadásul akár jelentős súlygyarapodást is tapasztalhatunk, ami szintén növeli a magas vérnyomás kockázatát – mondja dr. Lengyel Mária szülész-nőgyógyász.

Honnan tudjuk, hogy ez már az?

A menopauza általában egy hosszadalmas folyamat, akár hónapokig, évekig is elhúzódhat, tehát nem egyik napról a másikra történik. A hormonszint csökkenésének kezdetétől a menopauza eléréséig eltelt időt perimenopauzának nevezzük. Általában 45 éves kor körül kezdődik, de ez egyénileg változó. Egyes jelek jól ismertek, mint például a hőhullámok vagy a rendszertelen menstruáció. Mások kevésbé nyilvánvalóak, és nem

feltétlenül tudjuk, hogy mi okozza őket, mint például az agyi köd, a haj és a bőr elváltozásai, fáradtság, gyengeség vagy szorongás, valamint az álmatlanság. Ezeket bármi kiválthatja, akár egy stresszesebb időszak az életünkben vagy lelki problémák. Hasznos azonban tudnunk, hogy ezek akár a hormonszint csökkenése miatt is bekövetkezhetnek.

Mi segíthet?

– Hívjuk segítségül a természet patikáját! Magas vérnyomás ellen együnk nyers- vagy kapszula formában fokhagymát. Ennek kénes összetevői csökkentik a vérnyomást, hiszen ellazítják az artériákat. Az Omega-3 zsírsavak nélkülözhetetlen tápanyagok a szív-és érrendszer egészségének fenntartása szempontjából. A EPA és DHA zsírsavakban gazdag ételek vagy táplálékkiegészítők természetes módon képesek csökkenteni a vérnyomást. A galagonya közvetlenül befolyásolja a szívizom munkabírását, javítja a keringést, szabályozza a szív ritmusát. A magnézium pótlás elengedhetetlenül fontos, mivel, ha csökken ennek szintje a szervezetben, az az erek összehúzódásához vezet, ami pedig emeli a vérnyomást. Ayurvédikus gyógynövények közül hasznos lehet a sarpagandha, amely segít megtartani a normális vérnyomást, hozzájárul az idegrendszer kikapcsolódásához, segít csökkenteni az idegfeszültséget és csökkenti a stresszt, jótékonyan hat a kardiovaszkuláris rendszer működésére, az érrendszerre és a lelki egészségre. A shatawari pedig nagyon hasznos a menopauzát kísérő tünetek csökkentésére, mint például a hőhullámok, éjszakai verejtékezés, ingerlékenység és memóriazavarok.

A hormonpótló terápia (HRT) során a kezelőorvosunk hormonokat ír fel nekünk, hogy pótolják azokat, amelyeket már nem, vagy csak kis mennyiségben termel a szervezetünk. A HRT-t tabletta formájában, vagy a bőrön keresztüli tapaszok, gélek vagy spray-k formájában kaphatjuk. Ez magában foglalhatja csak önmagában az ösztrogént, ha vagy ösztrogént progesztogénnel vagy mikronizált progeszteronnal, attól függően, hogy mire van szüksége a szervezetünknek. A megfelelő dózisú és típusú hormonpótló kezelés javíthatja a menopauza és a perimenopauza tüneteit, és javíthatja az életminőséget, de mellett fontos szerepe lehet a betegségek megelőzésében is, mint például a csontritkulás, a szívbetegségek, és a 2-es típusú cukorbetegség. Kutatások azt mutatják, hogy a megfelelő típusú hormonpótló kezelés alkalmazása a menopauzát követő 10 éven belül jelentősen csökkenti a szívkoszorúér-betegség kialakulásának kockázatát.

Sokat jelent, ha változtatunk az életmódunk is. Ennek fontos része a dohányzásról való leszokás, az alkoholfogyasztás, a koffeinbevitel és a só

fogyasztás csökkentése, egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás és az egészséges testsúly fenntartása – tanácsolja a nőgyógyász.