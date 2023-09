Butának tartják őket: ezek a csillagjegyek hozzák a legrosszabb döntéseket

Távol álljon tőlünk, hogy bárkit butának tituláljuk csupán a születési jegye alapján, az azonban igaz, hogy horoszkópunk meghatározza jellemünket, befolyásolja döntéseinket, kapcsolatainkat, és így azt is, hogy látnak minket a többiek. Emiatt van, hogy egyes csillagjegyek mintha eszesebbnek tűnnének, mások pedig mintha folyamatosan rosszabb döntéseket hoznának. Persze az is igaz: minden csillagjegynek megvannak a maga erősségei és gyenge pontjai, az azonban különbözik, mennyire nyomják rá ezek az erősségek és gyengeségek a bélyegüket a mindennapjainkra. Most leleplezzük, mely csillagjegyek szülöttei hajlamosak a legrosszabb döntéseket meghozni, és így kiérdemelni, hogy esetenként nem a társaság legokosabbjaként tekintenek rájuk.

Vannak, akik mintha folyamatosan rossz döntéseket hoznának. Talán a csillagokban van a hiba? Fotó: Tom Wang / hutterstock

Ők lennének a legrosszabb döntéseket hozó csillagjegyek?

Rák

A Rákok sajnos gyakran hoznak nem logikus döntéseket. Mindez azért van, mert hajlamosak túlgondolni, túlkomplikálni a dolgokat, és bizony az érzelmeik is könnyen akadályozzák őket abban, hogy az észérveket figyelembevéve határozzák meg, merre tovább. Érdekes azonban, hogy elégedettek a döntéseikkel még akkor is, ha azok később hatalmas baklövésnek bizonyulnak.

Oroszlán

Az Oroszlán jegyűek magabiztosak és szenvedélyesek. Született vezetők, akik imádnak a középpontban lenni, és lételemük, hogy minden tekintet rájuk szegeződjön. Sajnos épp emiatt képesek meggondolatlan, buta dolgokat cselekedni, ráadásul döntéseiket erősen befolyásolja az, hogy majd mások mit gondolnak róluk. Impulzív természetük miatt hajlamosak arra is, hogy gondolkodás nélkül vágjanak bele valamibe.

Bika

A Bika csillagjegy szülöttei nehezen kezelik, ha valami nem jön össze nekik, ha valami hátráltatja őket az életben. Ezeket az eseményeket hajlamosak személyes támadásként, személyes kritikaként értékelni, és túlgondolni az eseményeket. Gyakorlatiasok, ami sok esetben hasznukra válik, azonban a képzelőerő, a kreativitás nem az erősségük. Jellemzően a munkabírásuk és szeretteik támogatása, ami előre viszi őket az életük során.

Kos

Ugye te is ismersz olyan embert, aki egyszerre tűnik nagyon okosnak és egy cseppet sem okosnak? Nos, könnyen lehet, hogy egy Kosról beszélünk. Ezen jegy szülöttei jellemzően nem veszik túl komolyan a dolgokat, és mivel tűz jegyűek, néha bizony eléggé agresszívnek bizonyulnak - ugyanakkor kiállnak a véleményük mellett, még akkor is, ha senki sem támogatja őket. Van, aki érzéketlennek tartja őket, mert nem veszik figyelembe mások érzéseit, emellett agressziójuk miatt néha rosszul kezelnek egy-egy helyzetet, és úgy cselekszenek, hogy nem gondolnak bele a következményekbe.