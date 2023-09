„Bátran ehettem szalonnát is” - elképesztő átalakuláson ment keresztül Erika az ikrei születése után

A fogyás lehet egy kellemes mellékhatás? Bizony, ilyen is van! Kósa Klement Erika (36) ikreknek adott életet, ami nagyon komoly megterhelés az anyai szervezet számára. Nem csoda, hogy gyakran volt fáradékony, és azzal már nem is nagyon foglalkozott, hogy lánykori karcsúsága hova tűnt. A rendszeres, jól megtervezett testmozgás azonban nem csak az energiáját adta vissza, hanem korábbi alakját és jókedvét is.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

„Bátran ehettem szalonnát is”

Erika ikrei most négy és fél évesek, édesanyjuk pedig pörgősebb és egészségesebb, mint valaha. Ezért pedig nem is kellett áldozatokat hoznia.

– Világéletemben vékony testalkatú voltam, a 167 centis magasságomhoz általában 55 kiló körül volt a súlyom. Ez persze nem csak alkati kérdés volt, amikor ugyanis még kórházban dolgoztam ápolónőként a kardiológián és a belgyógyászaton, tényleg emberek életéért feleltem, ami sok stresszel is járt és nagy volt a leterheltség. Gyakran alig volt időm enni, és folyamatosan lótottam-futottam. Emellett mindig sportoltam is valamit. Három évig zumbára jártam, de bicikliztem, és néha futottam is. Így aztán egyáltalán nem látszott meg rajtam az anyukám által vitt magyaros konyha, akár szalonnát is nyugodtan ehettem. Amikor az esküvő közeledett, annyit idegeskedtem, hogy 49 kilóig is lementem, ami azért nagyon kevés volt – meséli Erika.

Kósa Klement Erika (36) / Fotó: Fanny Magazin

Ikerterhesség odafigyeléssel

Az esküvő után a fiatal nő Szigetszentmiklósra költözött férjével, és pályát is váltott.

– Kisgyermeknevelőként dolgozom azóta is, és nagyon szeretem ezt a munkát. Az új lakóhely azért megváltoztatta a szokásaimat, kis faluból nagyvárosba kerültem, és valahogy elmaradt a rendszeres mozgás. Ebben benne volt az is, hogy viszonylag sokat kellett várnunk az ikrekre, és sokszor nem mertem edzeni. De nem híztam meg, még attól sem, hogy az erőemeléssel is foglalkozó férjemmel többször végigcsináltam a tömegnövelő étrendet. Végül 55 kilóval lettem terhes. A várandósságom alatt néha riadtan néztem a növekvő hasamat, de odafigyeltem magamra, és végül 76 kilóval mentem szülni, amiből tíz rögtön le is ment. Ott viszont megállt a dolog, és a 64-65-ről nem mozdultam el. Persze ez nem is annyira foglalkoztatott, volt elég dolgom a két kicsivel. Az zavart inkább, hogy rendkívül fáradékony voltam, sokszor gondolkodtam, hogy más nők hogyan látják el a feladatukat.

„Egész nap pörgök edzés után”

Erikának egyre jobban hiányzott a mozgás, és a gyerekek hároméves kora után úgy döntött, itt az ideje lépni. Szerencsére kiderült egy játszóházi véletlen találkozásnál, hogy a férje jól ismeri Czanik Krisztiánt, és nem is telt el sok idő, mire a fiatal édesanya már ott volt az egyik reggeli csoportos órán.

– Az első alkalommal rengeteg dolgot nem tudtam végigcsinálni, azt hittem, belehalok. De tudtam, nekem a csoportos edzések valók, így óra után odamentem Krisztiánhoz, és megbeszéltük, hogy így is kaphatok egyéni figyelmet. Ez nem csak a sok kihagyott idő miatt kellett, hanem azért is, mert a terhesség miatt szétnyílt a hasizmom. Aztán persze szép lassan beleszoktam, és bár izomlázam még most is van, de egész nap pörgök a reggeli edzések után, ami szerencsére olyan időpontban van, hogy előtte el tudom vinni a kicsiket oviba, utána pedig beérek dolgozni. Pár kollégám csodálkozik, mennyi energiám van. Az pedig, hogy visszanyertem a terhesség előtti alakomat, csak hab a tortán! – mondja Erika.

Ha az étkezés rendben van… Előfordul, hogy valaki teljesen jól táplálkozik, mégis van rajta pluszsúly. Ilyenkor nem igaz az a sokat emlegetett arány, hogy a táplálkozás megváltoztatása 70, a mozgás felvétele a napirendbe 30%-ot tesz hozzá a fogyáshoz. – A férjem komolyan sportolt éveken át, amikor ideje engedi, most is edz, és én vele együtt mindig is egészségesen táplálkoztam. A sok zöldség, gyümölcs, csirkemell az étkezéseink alapja. Ráadásul a szüleimtől rengeteg friss, házi alapanyagot kapunk, és ma már én is termelek ezt-azt a kertben. A gyerekeket is erre tanítjuk, és szerencsére meg is esznek minden egészséges ételt – meséli Erika, aki nem is változtatott a menüjén, pusztán az edzések által fogyott hét kilót.