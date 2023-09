Hogy néz ki az arcod? Ezt árulja el az egészségedről

Talán nem is gondolunk arra, hogy arcunk nemcsak a korunkról árulkodik, vagy arról, mennyire vagyunk kipihentek, hanem az egészségi állapotunkról is meglepő pontossággal beszámol nekünk. Bizonyára úgy gondoljuk, nagyon jól ismerjük a fizimiskánkat, hiszen minden nap többször látjuk a tükörben. De ha egy alaposabb és közelebbi pillantást vetünk rá, és azt is tudjuk, mire figyeljünk, sok mindenre rájöhetünk. A Fanny Magazin megmutatja, mit érdemes alaposabban szemügyre venni!

Az arcunk nagyon sokat elárul egészségi állapotunkról

Sárgás bőr és szemek

Ilyenkor túl sok a szervezetben a vörösvértestek lebontása során keletkező salakanyag. Gyakori tünet – és általában ártalmatlan – a 38. hét előtt született babáknál, mivel a májuk még nem elég érett ahhoz, hogy úgy működjön, ahogyan kellene. Felnőtteknél a sárgaság súlyosabb betegségeket is jelezhet, például olyan vírusfertőzéseket, mint a hepatitisz, máj-, epehólyag- vagy hasnyálmirigyproblémákat, de a túlzott alkoholfogyasztás jele is lehet.

Anyajegyek

Ezek a foltok vagy dudorok, gyakran sötét színűek. A legtöbbjük miatt nem kell aggódni, de a bőrvizsgálat segíthet időben felismerni a rosszindulatú elváltozásokat, mielőtt az tovább terjedne. Bizonyos szabad szemmel is látható eltérések esetén nem szabad halogatni a kivizsgálást. Ezek az angol nyelven ABCDE összefoglaló névvel jelzett tünetek:

- A, mint asymmetry – mennyire szabálytalan, változott-e az anyajegy alakja? - B, mint border – elmosódott határ, vagy élesen elkülönül a környezetétől? - C, mint color – homogén színezetű, vagy különböző színárnyalatokat mutat? - D, mint diameter – 6 mm feletti átmérőjű anyajegyeknél nagyobb a melanoma kockázata. - E, mint evolving – bármilyen időbeli változás, szín, méret, felszíni észlelhető-e? Ha a fenti kérdések bármelyikére igen a válasz, azonnal fel kell keresni a bőrgyógyászt.

Sebek a száj körül

A száj körül lévő seb valószínűleg ajakherpesz, amelyet az 1-es típusú herpeszvírus okoz. A legtöbb szájherpesz gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban alakul ki, nyállal való megfertőződést követően. Ha egyszer megjelenik, onnantól kezdve bármikor újra kijöhet, főleg szorongás, fáradtság, stresszhelyzet esetén, de akár a napsütés hatására is. Általában magától elmúlik, de ha nagy mértű vagy gyakori, akkor érdemes speciális krémmel kenni vagy a háziorvos javasolhat gyógyszeres kezelést.

Repedezett ajkak

Időről időre mindenkinek kiszárad vagy berepedezik az ajka, különösen télen. A balzsamok segíthetnek megvédeni és nedvesen tartani a szájat és annak környékét. Néha azonban a száraz ajkak egészségügyi probléma jele, mint például a kiszáradás, amikor a szervezet nem jut elég vízhez. Lehet allergiás reakció is, például egyes gyógyszerekre, például szteroidokra adott válasz is.

Pillangó kiütés

Bár a legtöbb kiütés nem súlyos probléma és magától rendbe jön, de a pillangó kiütést érdemes komolyan venni, mert ez a lupusz gyakori jele. Ez egy olyan betegség, amely miatt az immunrendszer megtámadja a saját szöveteit és szerveit. Kísérő tünete lehet a láz, a fájdalmas és merev ízületek, és a hidegben elkékülő ujjak. Ha az arcon pillangó alakban jelennek meg kiütések, érdemes minél előbb orvoshoz fordulni.

Szokatlan helyen növő szőrszál

Előfordulhat, hogy az arc területén olyan helyen jelenik meg egy-két szőrszál, ahol eddig nem volt. Ez lehet teljesen ártalmatlan jelenség is, főként a kor előrehaladtával a férfiaknál a fül és a szemöldök környékén, vagy a nőknél az áll körül. Fiatalabb nőknél azonban az arcszőrzet a policisztás ovárium szindróma jele lehet, egy olyan állapoté, amely megnehezítheti a teherbeesést.

Lógó szemhéj

Az orvosok ptosisnak vagy blepharoptosisnak nevezik. Ez az egyik, vagy mindkét szemnél előfordulhat. Súlyos esetben a lógó szemhéj akadályozhatja a látást. Ez lehet veleszületett genetikai adottság is, vagy a kor előrehaladtával megereszkedett bőr következménye is. Gyakran ártalmatlan, de akár az aggyal, az idegrendszerrel vagy a szemgödörrel kapcsolatos problémát is jelezhet. Ha kettős látás, izomgyengeség, nyelési nehézség vagy erős fejfájás is jelentkezik, orvoshoz kell fordulni, mert ezek akár a stroke előjelei is lehetnek.

Nem mozog az arca egyik oldala

Ha önmagában jelentkezik, és nincsenek más tünetek, akkor valószínűleg Bell-bénulásról van szó. Ez akkor következik be, amikor valami – valószínűleg egy vírus – megnyomja az arc izmait irányító ideget, vagy megduzzasztja azt. Órák vagy napok alatt jelentkezik, és általában az arc egyik oldala gyengül el. Fájdalom is tapasztalható az állkapocsban és a fül mögött is. Általában nem súlyos, és 3-6 hónap alatt magától javul. Ha viszont az arc alsó része hirtelen megbénul, zsibbadás, gyengeség jelentkezik a karokban vagy lábakban, beszédzavar, kettős látás, szédülés vagy nyelési problémák is kísérik, az lehet a stroke jele. Ilyenkor a véráramlás megszűnik az agy egy részében, mert egy ér elpattan vagy elzáródik. Azonnal mentőt kell hívni!

Sárga foltok a szemhéjakon

Ezeket a felső és alsó szemhéjon, valamint a környékén található kiemelkedő sárga dudorokat xanthelasmata-nak nevezik. Koleszterinből állnak, és bár lehet, hogy nem szép látvány, de nem veszélyesek vagy fájdalmasak, és általában eltávolíthatók. Jelezhetik viszont, hogy nagyobb a valószínűsége szívbetegség kialakulásának, ezért érdemes részt venni egy alapos kardiológiai kivizsgáláson.

Puffadt szemek

A szem alatti tér megtelhet folyadékkal, amitől a szemek duzzadtnak vagy puffadtnak tűnhetnek. A meleg, párás időjárás miatt a szervezet több vizet tarthat meg, csakúgy, mint az alváshiány, a túl sok sós étel és a hormonális változások miatt. Az életkor előrehaladtával gyakrabban fordul elő, mivel a szemhéjakat tartó izmok gyengülnek. Ha a szem vörös vagy viszket, az lehet allergiás reakció ételre, pollenre, sminkre, illatanyagokra vagy tisztítószerre.

Melasma

Ez szürkésbarna bőrfoltokat okoz az arcon. Az orvosok nem tudják pontosan, mi okozza, de kiválthatja hormonális változás, például terhesség vagy bizonyos fogamzásgátló tabletták szedése. Ezekben az esetekben a melasma gyakran magától elmúlik, miután a baba megszületik, vagy abbamarad a tabletták szedése. Más esetekben évekig is eltarthat. De a gyógyszerek és más kezelések, mint például a kémiai hámlasztás, segíthetnek.

Ritka szempilla

Ha a szempillák vagy a szemöldökök, valamint a haj foltosan hullik, az az alopecia areata nevű állapot jele lehet. Ez akkor következik be, amikor az immunrendszer tévesen megtámadja a hajhagymákat. Gyógyszeres kezeléssel a betegség kordában tartható, segíthet a szőrzet és haj visszanövekedésében is.