Hihetetlen, miket élt át Eszter: „Apám halála után még sokáig éreztem a jelenlétét”

Spirituális tanácsadóként dolgozik Szlovák Eszter, aki gyermekkora óta kapcsolatban áll a természetfelettivel. Sok ember keresi fel, hogy megértse elhunyt hozzátartozójának az üzenetét, de olyan is a segítségét kérik, akik az igazságot szeretnék felfedni, legyen akár szó egy gyilkossági ügyről is. A Life.hu exkluzív interjút készített a szakértővel.

Szlovák Eszter / Fotó: Vaskó Tamás / Life.hu

- Az édesapámat 10 éves koromban elveszítettem, ez okozta a legnagyobb traumát. Többször megjelent az álmaimban, és ébren is éreztem a jelenlétét egy ideig. Még azt is, ahogyan a fejemet simogatja elalvás előtt. Később a nagymamám is meglátogatott, egy éjjel arra riadtam fel, hogy a teraszajtó tárva-nyitva van, és a függönyt erősen lebegteti a szél. Pontosan tudtam, hogy valaki bejött a hálószobába, rázott a hideg, egyszerre nagyon lehűlt a levegő, és én éreztem a szellem jelenlétét. A férjem - akivel azóta elváltunk - azt állította, hogy amikor elaludtunk, biztosan bezárta a terasz ajtaját. Furcsa volt még, hogy az órája pontosan fél 2 után pár perccel megállt. Mint később kiderült, akkor halt meg a nagymamám. Öt héttel később egy bizarr álomból ébredtem fel. Álmomban a nagyi állt előttem az ágyamnál, egy kék virágos hálóingben, amit azelőtt még sosem láttam. Anyukám mondta később, hogy a nagyi ebben a hálóingben hunyt el. Én ezt nem tudhattam, hiszen nem voltam jelen a halálakor – árulta el legmeghatározóbb élményeit Szlovák Eszter.

Egyébként 15 éves korában egy könyvesboltban látott meg először egy tarot kártya használatáról szóló könyvet, amihez egy pakli kártya is járt. Már akkor megragadta a misztikus világ, és azóta is a kártyavetés az élete, illetve a munkája. Eszter a tarot kártyát egyfajta pszichológiai eszköznek tartja, a lélek kivetülésének.

Ezzel ellentétben nem tartja magát sem jósnőnek, sem pedig médiumnak. Tulajdonképpen spirituális tanácsadónak tartja magát, aki olyan embereknek próbál segíteni, akik megrekedtek egy nehéz élethelyzetben, és nem látják az irányt. Ebben segít számára sokszínű tanulmányai: pszichológiai-, parapszichológiai- és spirituális ismereteket is szerzett, továbbá elvégzett egy magánnyomozói képzést is. Egyik legmeghatározóbb esetéről is szívesen beszélt.

- Volt egy édesanya, aki a 19 éves fia eltűnése miatt keresett fel. A fiút az eltűnése előtt két héttel látták utoljára. Barátnője állítása szerint a fiú egy délutánon távozott tőle, és azóta semmi nyoma... A barátnő azt állította, hogy nem volt köztük konfliktus, de később kiderült, hogy valójában a lány szakított vele. Ekkor a rendőrség még csak az eltűnése kapcsán nyomozott, nem volt bizonyíték arra, hogy a fiú ne élne. Az ilyen ügyekben mindig az az első lépés, hogy az inga vagy kristály segítségével megtudom, él-e még az eltűnt személy. Hosszan tanulmányoztam a fiú fotóját, amin egyértelműen érzékeltem a szemében a mélységes szomorúságot, illetve a szuicid hajlamot. Sajnos az inga nem mutatta a fiú életenergiáját, ezt el is mondtam az édesanyának. Tarot-kártyát vetettem, és a lapok között kijött a kard 10-es (a Vég) és az akasztott férfi (Akasztott ember) lapja. Elmondtam, hogy szerintem fulladás okozhatta a halálát, vélhetően öngyilkos lett. Utólag, miután a rendőrség rátalált a fiú holtestére, beigazolódtak a tragédiához vezető okok és körülmények is. Valóban, az említett módon, akasztással vetett véget az életének – árulta el Szlovák Eszter a Lifenak, ahol további érdekességekről is beszélt.