Búcsút mondhatunk idén a világhírű magyar őszibaracknak? Aggasztó hírek érkeztek

Szomorú hírekről számolt be a Magyar Mezőgazdaság a hivatalos weboldalán. Mint írták, a tavaszi fagyok olyan jelentős károkat okozott a hazai őszibarack ültetvényeken, hogy az átlagosnál jóval gyengébb termés várható idén. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezetközös körképéből kiderült, hogy a klímaváltozás is egyre nagyobb veszéllyel fenyegeti az ültetvényeket.

Az idei barack termés megsínylette az időjárást /Fotó: ZSOCC / Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Június végén kezdődött meg a betakarítás, ami a tervek szerint egészen szeptember közepéig fog majd tartani. Hazánkban mintegy 2466 hektárnyi területről termelik be az őszibarackot. A Magyar Mezőgazdaság beszámolója szerint a kedvezőtlen termőhelyi adottságokkal rendelkező területeken akár 100%-os is lehet a kár mértéke, míg a jó fagytűrő képességű fajták esetében 60-80%-ról érkeztek jelentések hozzájuk. Az is beszédes adat, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen lecsökkent a baracktermelő területek száma. Míg a 70-es években 13 ezer hektárnyi területen folyt a munka, most csupán néhány ezer hektáron folyik őszibaracktermesztés.

A természeti csapások, és a klímaváltozás kihívására a megoldást abban látják a szakemberek, ha a megfelelő fajtájú gyümölcsök termesztésére koncentrálnak, illetve megfelelő termesztéstechnológiával kezdenek el dolgozni a kertészek

- számolt be róla a weblap.