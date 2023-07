Egy éve csak nyers húson él ez a nő, és a nyálával mos hajat: egészségesebb, mint valaha

Emily Ciosek egy éve az egészségügyi állapota miatt úgy döntött, hogy jobban beleássa magát az étrendek világába. Erre azért volt szüksége, mert 22 évesen csak a bulizásnak és a gyors kajának élt, és ettől tönkrement a bélrendszere, gyakran volt beteg. Ezután azonban a nyershús-diéta mellett döntött, ami még a dietetikusok között is vitákat generál, hogy egészséges-e. Emilynek azonban nagyon bejött, most egészséges testileg és lelkileg is.

Nyershúst fogyaszt csak az étkezései 90%-ban Emily /Fotó: Pixabay

A most már 31 éves Emilynek hullott a haja, húgyúti fertőzések keserítették meg az életét, és rendszeres gyomorpanaszok kínozták. Ez azonban mind megszűnt, mióta nyers húsokat fogyaszt.

Egy napi étrendje így néz ki: reggelire zellerlevet iszik, kevés vizet fogyaszt, ebédre nyers csirke-, marha-, vagy éppen sertéshúst fogyaszt savanyú káposztával, vagy néhány szem paradicsommal.

Emily nemcsak az étrendjén változtatott, de még a tisztálkodásán is. Nem használ tömeggyártott termékeket, nem mos hajat, és nem sminkeli az arcát. Csupán a saját nyálával szokott néha hajat mosni, vagy például sajtot készíteni, ugyanis saját bevallása szerint a szervezete előállítja a szükséges baktériumokat ezekhez a folyamatokhoz a nyálában - tudta meg a Life.hu.