Padlóra hullott falatok: tisztázzuk, létezik-e az 5 másodperces szabály!

Aligha kell bemutatni az "5 másodperces szabályt" – melynek a lényege, hogy ha leejtettünk valamilyen ételt, és azon nincs látható szennyeződés, akkor öt másodpercen belül felkaphatjuk, és megehetjük, mintha mi sem történt volna. A kérdés csak az: valóban így lenne, vagy mindez csupán mérhetetlen hülyeség? Nos, könnyen lehet, hogy sokan meg fognak lepődni a válaszon – melyről a Mindmegette oldala írt.

Addig falatozzuk, amíg le nem esik: a görögdinnye fertőződik meg a leggyorsabban Fotó: Pexels

Van egy rossz hírünk: felejtsd el az öt másodperces szabályt!

Sajnos tényleg rossz hírrel kell szolgálnunk azoknak, akik eddig ezen szabály mentén élték az életüket: ami ugyanis már a padlón landolt, annak kukában a helye – teljesen mindegy, hogy egyetlen másodpercet, vagy több percet töltött ott. Azaz az öt másodperc csak egy mese, amivel a finom falatokat mentenénk, mindhiába.

A baktériumok ugyanis jóval gyorsabban "átvándorolnak" a földről az ételre, mint azt gondolnánk, azaz már egy tizedmásodperc is elég lehet a fertőzéshez. Mindezt a szakemberek egyébként mérésekkel is alátámasztották: rozsdamentes acélon, kerámián, fán és szőnyegen is tesztelték a szabályt olyan ételekkel, mint dinnye, sima vagy vajas kenyér, illetve gumicukor, 5, 30 és 300 másodperces mérésekkel – összesen 2560-nal. A vizsgálatok során kiderült, hogy a görögdinnye fertőződik meg a leggyorsabban, a gumicukor pedig a leglassabban. Nem is meglepő, hiszen a nedves felületek jobban kedveznek a baktériumok terjedésének, a görögdinnye pedig ugye javarészt mégiscsak víz.

Persze egyetlen leejtett falattól még nem fogunk megbetegedni, de azért jobb nem kockáztatni, és pláne jobb nem abba a tévhitbe ringatni magunkat, hogy "mi sem történt, mert öt másodpercen belül felvettem"...