5 ok, amiért nem tudsz lefogyni, hiába diétázol

A súlygyarapodást rengeteg tényező befolyásolja. Ha mindent betartasz és tényleg keményen diétázol, ám mégsem fogysz, sőt, akár hízol, akkor számításba kell venni, hogy esetleg a hormonháztartás zavara áll a háttérben.

Fotó: Pixabay

A Fanny magazin cikke azt tanácsolja, hogy ha indokolatlan hízást tapasztalunk, érdemes beszélni orvosunkkal a következő lehetőségekről:

1. Endometriózis

Az endometriózis olyan állapot, amely a méhnyálkahártyán kívül, a méh belsejében található endometriumszövet kialakulását okozza. Ez a szövet átterjedhet a környező területekre, például a petefészkekre vagy a petevezetékekre. Súlyos fájdalmat okoz, különösen menstruációkor.

Bár az endometriózisban szenvedők leggyakoribb tünete a kismedencei fájdalom, a puffadás, és a súlygyarapodás is gyakori. Az endometriózis úgynevezett ösztrogénfüggő betegség, ez azt jelenti, hogy az ösztrogénszint túl magas, a progeszteronszint pedig túl alacsony. Az ösztrogéndominancia pedig összefüggésbe hozható a súlygyarapodással.

2. PCOS

A hormonális egyensúlyzavar a policisztás ovárium szindróma (PCOS). Ez is fájdalmas menstruációval, puffadással és súlygyarapodással járhat. Nem biztos, hogy a PCOS mindenkinél súlygyarapodást okoz, de ha nagyobb valakinek a súlya, a tünetek súlyosabbak és nehezebben kezelhetőek lehetnek. Ebben az esetben a PCOS-ben szenvedő embereknél hormonális egyensúlyhiány, például inzulinrezisztencia – ami a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának növekedését okozza – és túlzott androgénszint alakul ki.

3. Menopauza

A menopauza természetesen elkerülhetetlen. Ennek során az ösztrogénszint egyre alacsonyabb lesz. A hőhullámok, alvászavarok, érzelmi változások, fejfájás és ritkuló haj mellett jellemző velejárója a súlygyarapodás is. Az ösztrogén nem csak a reproduktív egészségben játszik szerepet. A menopauza után megnő a szívbetegségek és a stroke kockázata.

4. Cushing-szindróma

Erre a hormonális egyensúlyzavarra jellemző a túlzott kortizolszint, és ez súlygyarapodást okozhat, különösen a mellkas, a has és az arc területén.

Az ösztrogénszint változásai által okozott hormonális egyensúlytalanságok mellett egy másik hormon is befolyásolhatja a testsúlyt, méghozzá nemcsak a nők esetében, hanem a férfiakéban is, ez pedig a kortizol. Ez a „harcolj vagy menekülj" hormonként ismert, amely a vélt fenyegetés hatására szabadul fel. Stressz, izgatottság hatására megugrik a szintje, legyen szó jó vagy rossz élményről. Amikor ez a szint megugrik, a vércukorszint is megemelkedik. A vércukorszint kiugrása, majd a vércukorszint csökkenése fáradtsághoz és édesség utáni sóvárgáshoz vezethet. Ez az egyik oka annak, hogy stresszes időszakokban többet nassolna az ember.

5. Pajzsmirigy

A pajzsmirigy által kibocsátott hormonok, a T3 és a T4 a szervezet számos részét szabályozzák. A pajzsmirigy-alulműködést a pajzsmirigyhormonok hiánya okozza. A súlygyarapodás vagy fogyási nehézségek mellett egyéb tünete lehet a fáradékonyság, emésztési problémák, száraz bőr, általános fájdalom, merevség a testben, a haj elvékonyodása, mentális problémák és a golyva. A Hashimoto-szindróma pedig egy ritka autoimmun állapot, amely sok olyan problémát okoz, mint a pajzsmirigy-alulműködés, ráadásul az immunrendszer károsodását is okozza - írja a mindmegette.hu.