„Hiányzik az otthon melege” – 60 napja él szállodában Csuti

Két hónapja már lassan annak, hogy Szabó András „Csuti” hátra hagyva családi házát egy szállodába költözött, miután volt feleségével, Kulcsár Edinával véget ért házasságuk. Lapunk megkeresésére elmesélte, bár minden igényét kielégíti a Duna-parti szálloda, ahol szauna, medence és svédasztalos kiszolgálás szolgálja a kényelmét, mégsem érezheti igazán otthon magát.

„Hiányzik az otthon melege”

– Jelen élethelyzetemben ez egy hatalmas segítség volt. Ez a hely mindenben maximálisan a kényelmemet szolgálja – kezdte lapunknak Csuti, aki jelenleg hatalmas luxusban él, ahol mindent megkap, amit csak akar, mégsem érzi százszázalékosan jól magát.

– Eddigi mindennapjaimban mindig az történt, hogy felkeltem, elmentem dolgozni, és hazamentem a családomhoz. Ez volt az otthonom. Egy szálloda nem helyettesíti ezt. Más az a szeretet, amit az ember kap. Nekem nagyon hiányzik az otthon melege – mondta hozzá, majd nem győzött arról mesélni, milyen jól bánnak vele és mennyi mindent nyert az elmúlt hónapokból.

„Egész életemben hálás leszek”

– Kaptam egy lehetőséget, hogy egyik pillanatról a másikra megoldódjon a lakhatásom, másodsorban pedig az a fogadtatás, és azok az emberek, akikkel mára már barátok lettünk, hihetetlenül sokat segítettek abban, hogy valamilyen úton-módon – ha nem is teljesen –, de túltegyem magam azon, ami velem történt az év elején. Jó érzés ezekkel a barátokkal együtt lenni – hálálkodott az üzletember, és külön kiemelt egy olyan embert, aki végig ott volt vele és már-már családtagjává vált.

– Károllyal egyszer csak elkezdtünk beszélgetni a fociról. Nem gondoltam volna, hogy van még nálam is nagyobb Róma-szurkoló, de ő az – mondta nevetve. – Minden reggelinél megbeszélünk mindent. Nagyon jól érzem magam, szeretve vagyok. A lakhelyem kényelmes, de hát milyen is lenne egy lakosztály… Egész életemben hálás leszek ezeknek az embereknek, akik most segítettek. Külön kiemelve Veréb István „Jimmy”-nek.

De milyenek a körülmények?

Csuti jelenleg egy Duna-parti szállodában szállt meg, ahol a vendégek igazi luxus körülmények között élhetnek. A Dunára néző szobák mindegyike a legnagyobb kényelmet szolgálja. Ha az árakat nézzük, átlagosan 40 ezer forint éjszakánként a szállás. Ebből következik, ha Csutinak is fizetnie kéne a szállásért, már közel két és fél milliót költött volna lakhatásra.

– Ezért jó, ha az ember számíthat a barátaira. Hála a jó Istennek, nekem több is jutott belőlük, így ebben a helyzetben bárkihez is fordulok, mindig nyitva vannak előttem az ajtóik - nyilatkozta Csuti, aki egyelőre még rákényszerül a Duna Garden vendégszeretetére egészen addig, ameddig a saját lakásában lévő munkálatok be nem fejeződnek, és beköltözhet arra a helyre, amit büszkén hívhat majd otthonnak.