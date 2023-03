Bódi Gusztiék lefogyva tértek haza három hónap után Thaiföldről - Fotó

A napokban tért vissza az évek óta hagyománnyá vált thaiföldi nyaralásából Bódi Guszti és Margó. A házaspár ezúttal csaknem három hónapot töltött a csodálatos Indokínai-félszigeten. Ezúttal is rengeteg élménnyel gazdagodtak, melyről Guszti a Borsnak mesélt.

Az utazást leszámítva 89 napig voltunk kint, ebből 79 telt el aktív sportolással. Meg is lett a pozitív következménye.

Ha nem csal a mérlegem, kilenc kiló mínusszal tértem haza. Az állóképességem és kondícióm is sokat javult, mikor kiértünk, egy fekvőtámaszt bírtam megcsinálni, most már az ötven is gond nélkül megy. Három hét után kezdtem el kardiózni, először csak tíz, a végére pedig már ötven kilót bírtam húzni. Rengeteget sétáltam, kocogtam és futottam. A 10-12 kilométerem mindig megvolt, összesen 2 óra tíz perc telt aktív mozgással naponta – mesélte boldogan.

Margó csinosabb, mint valaha. A család már megtiltotta neki a további fogyást. ( Fotó: Bódi Guszti )

– Margó sokkal jobban odatette magát. Tavaly is sokat fogytunk, neki sikerült megtartania a súlyát. Most újabb három kilót veszített, pedig egyáltalán nem ez volt a célja. A családban mindenki egyetértett abban, hogy meg kell állnia, sőt egy kis hízókúrára fogtuk. A mi korunkban már nem szerencsés a hirtelen súlyveszteség, és nagyon csinos volt már így is – jelentette ki Guszti, aki elárulta, azzal a tíz nappal is el tud számolni, melyeken kimaradt a mozgás.

– Igyekeztünk minél több helyre eljutni, és általában korán indult a komp, így erre nem jutott idő. De nem bántuk, csodálatos látványban volt részünk. Jártunk Bangkok úszópiacán, ellátogattunk a királyi palotáshoz is. Talán mégis a legnagyobb meglepetés az volt, amit Margótól kaptam. A születésnapom a megérkezésünket követően volt, befizetett egy közös hajózásra a Csaophraja folyóra. Elképesztő módon szervezte meg, mert a hajón a helyi táncosok autentikus thai táncot lejtettek nekem, és elképesztő ételek sorakoztak a svédasztalos kínálatban.

Nagyon meglepődtem, de az meghatott, amikor még egy tortát is kaptam a feleségemtől. Szövegről is gondoskodott, azt íratta rá: Szeretlek Papókám, mindhalálig, örökké

– mesélte az énekes, mely gondolatokat tetoválás formájában is megörökítette a házaspár.

Guszti igyekezett minél több élményt begyűjteni. Fotó: Bódi Guszti

Három hónap nagyon hosszú lehet a szeretteinktől távol. Pláne egy olyan összetartó családban, mint a Gusztié. Mindig hatalmas a boldogság a hazaérkezésük után, ezúttal sem volt ez másképp.

– Az egyik unokám jött értünk a repülőtérre, otthon pedig vártak a gyerekek, az unokák. Az ölelésükben benne volt minden: a hiány, a szeretet. Látni a szemükben mindezt, leírhatatlan érzés – mondta meghatódva az énekes, akinek bár a pörgés annyira nem hiányzott az életéből, de a barátok már annál inkább.

– Havonta két-három alkalommal vagyunk stúdióban, ezeket mindig sok megbeszélés előzi meg. Vártam, hogy újra közös élményeket éljek át a haverokkal. Ráadásul ahogy hazajöttünk, másnap már munkába álltunk úgy, hogy éjjel nem is aludtunk. Amennyire szükséges 2-3 hét lelazulni a kinti emberekhez, annyira gyorsan tudunk itt visszarázódni a nyüzsgő mindennapokhoz – mesélte érdeklődésünkre.