Ezek napi szokások felgyorsítják a ráncosodást – mutatunk 3 módszert, amivel megvédheted a bőröd

Reggel gyakran nyúlunk először a telefonunkért, órákat töltünk a laptop előtt a munkahelyünkön, este pedig tévénézéssel lazítunk. A fényt, amelyet ezek az eszközök kibocsátanak, kék fénynek nevezik.

Az okoseszközökből is áradó kék fény az alvásunk mellett a bőrünket is tönkre teheti Fotó: Monster Ztudio / Shutterstock

Ez egy rövidebb hullámhosszúságú fény, amely az izzóktól kezdve a mindennapi elektronikai eszközökig mindenben megtalálható, beleértve az okostelefonokat, laptopokat, síkképernyős tévéket és tableteket is. Szakértők már korábban figyelmeztettek arra, hogy a telefonjaink és táblagépeink fénye csak „az alváshiány járványszerű terjedését” táplálja. A tanulmányok azonban azt meglepő összefüggést is kimutatták, hogy a hosszan tartó kékfény-expozíció az alvásunk mellett még a bőrünket is tönkreteheti. Ez felfedezés ugyan még vita tárgyát képzi, azonban némi óvintézkedés sosem árt, hogy megvédjünk magunkat a ráncoktól.

3 tipp, hogy megvédd a bőröd a kék fénytől

A későbbiekben akár bebizonyosodnak a szakértők kék fénnyel kapcsolatos elméletei, akár nem, számos módja – na, meg persze oka is – van annak, hogy megvédjünk a bőrünket.

1. Aludjunk eleget

Az egyik bizonyított tény, hogy a kék fénynek való kitettség zavarhatja az alvást. Az alvás és álmatlanság szakértője, Hussain Abdeh szerint amellett, hogy stresszt okoz a szervezetnek, a hosszabb alvás nélküli időszak pedig a bőrünkön is nyomot hagyhat. Puffadt szemek, sápadtság, száraz bőr és csökkent kollagéntermelés - ami ráncokat okoz - csak néhány a tünetek közül, amelyeket említett.

A YourGoodSkin bőrápolási márka 2019-es tanulmánya szerint pedig a túl keveset alvó nők hajlamosabbak a kiütésekre és a foltokra is. Tehát az ajánlott alvásidő – felnőttek esetében hét és kilenc óra között – valószínűleg az egyik legjobb dolog, amit a bőrünkért tehetünk.

2. Használjunk C-vitamin szérumot

Dr. Joshua Zeichner, a Mount Sinai kórház docense és a Mount Sinai kórház kozmetikai és klinikai kutatási igazgatója azt ajánlotta, hogy építsük be a bőrápolási rutinunkba a C-vitaminos szérumot. Ez ragyogóbbá teszi a bőrünket és semlegesíti a környezeti ártalmakat is.

3. Használjunk fényvédőt

Sok bőrgyógyász már eddig is azt javasolja, hogy használjunk fényvédőt, ha kilépünk a szabadba, hogy ezzel is csökkentsük a nap káros hatásait a bőrünkre. Dr. Zeichner szerint azonban akkor is érdemes bekenni magad, ha nem mész ki a szabadba – a napfény ugyanis a beltérben is hatással lehet a bőrödre, ahogy a készülékek fénye is. Azt ajánlotta, hogy olyan ásványi fényvédő krémet válasszunk, amely fizikailag blokkolja a fényt – írja a The Sun.