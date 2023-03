Akiknek játék a szerelem: 3 csillagjegy, akik ösztönösen flörtölnek

Vannak, akik hallomásból sem ismerik a romantikát, míg mások igazi sármőrök. Nem biztos, hogy ez utóbbi csoportból kerülnek ki a legjobb házastársak, de tény, hogy mindenkinek a napját feldobja egy kedves bók, egy ártatlan kis flört. És ki tudja? Talán épp egy ilyen kis flörtből születik majd az az igazán nagy szerelem, amire régóta vártunk... Összegyűjtöttük, mely három csillagjegy szülöttei flörtölnek a legügyesebben.

A 3 legjobban flörtölő csillagjegy

Ikrek

Az ikreknek a Merkúr az uralkodó bolygója, melyet a kommunikációval kötnek össze, így aligha lehet meglepetés, hogy ezen jegy szülöttei a flörtölés nagymesterei is. Az ikrek gyorsan gondolkoznak és még gyorsabban beszélnek, és noha készek szinte mindenkivel flörtölni, a szívüket nehezen adják oda. A flörtölés náluk sokkal inkább reflex, mintsem tudatosság, így ne lepődj meg – és ne is sértődj meg! – azon, ha pár kedves szó után tovább állnak.

Mérleg

A Mérlegek bolygója a Vénusz, a szerelem bolygója – kell ennél több indok arra, hogy felkerüljenek a legjobban flörtölők listájára? A mérlegek lényükből adódóan gyönyörűek, vonzzák a tekintetet, bármit is tegyenek, kisugárzásuk miatt az már flörtnek tűnik. Mivel a mának, a pillanatnak élnek, ha egy beszélgetés pikáns színezetet kap, nem fognak megijedni, sőt, nagyon is benne vannak egy kis oda-vissza flörtben. Ami igazán különleges a mérlegekben, hogy ők azok, akik ezt a flörtölést a párkapcsolataikban is a lehető legtovább életben tartják.

Nyilas

Tűz jegyűként a flört számukra felfedezés, kísérletezés, ami bizony néha bajba is sodorja a mérlegeket. Ők azok, akik a legmerészebben flörtölnek, így ne lepődj meg, ha egy nyilassal beszélgetve azon kapod magad, hogy elpirultál.