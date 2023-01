Mintha egy magazinból léptek volna ki: Ők a legstílusosabb csillagjegyek

Vannak, akiknek a vérükben van a divat, bármit is vegyenek magukra, egyediek, stílusosak, míg mások olvassanak el bármennyi tippet és cikket, csak botladoznak, és nem találják a kiutat a divatbakik útvesztőjéből. Előbbiek azok, akikről most szó lesz: jelesül arról, mely három csillagjegy szülöttei azok, akik lubickolnak a trendek világában.

Vajon a véredben van a divat? A csillagok elárulják! Fotó: Shutterstock

A 3 legdivatosabb csillagjegy

Oroszlán

Aki kicsit is járatos az asztrológia, a horoszkópok világában, az aligha lepődik meg azon, hogy az oroszlánt ezen a listán találja. Az oroszlán mindig és minden körülmények közt vonzza a tekintetet. Nem lép ki úgy az utcára, hogy ne legyen teljesen egyben a megjelenése, és úgy is viselkedik, hogy mindenki megforduljon utána. Az oroszlán figyelmet követel, amire kiváló módszer a divat. Ők azok, akiknek még a legszélsőségesebb, legnevetségesebb trendek is istenien állnak. Igazi stílusikonok.

Mérleg

A mérlegek bolygója a Vénusz, a szépség megtestesítője. Csoda hát, hogy az esztétika, a szépség fontos a mérlegeknek? Bízhatsz bennük, hogy mindig tökéletes lesz a megjelenésük, emellett imádják követni a legfrissebb trendeket. Emellett kreatívak, ami azt biztosítja, hogy maguk képére tudják formálni ezeket a trendeket.

Bak

Noha a mérlegekhez hasonlóan a bakok is képben vannak a legújabb trendekkel, ők inkább a klasszikus vonalat részesítik előnyben. Náluk alap, hogy amikor megjelennek valahol, minden a helyén legyen rajtuk. A minőség számukra a legfontosabb. Még ha vissza is kell fogniuk magukat költekezésben, akkor is figyelnek arra, hogy a pénzükért a lehető legjobb árut kapják meg. Bármit is tegyenek, az elegancia csak úgy sugárzik belőlük.