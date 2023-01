3 csillagjegy, akikből a legjobb feleségek lesznek!

Sok mindenen múlik, kiből lesz a legjobb feleség. Vannak, akiknek küzdelmet okoz, mások könnyedén helytállnak anyaként, nőként és társként is egyszerre. Sokszor ez a csillagjegyünkön is múlik. A Ripost írt arról, hogy mely csillagjegy szülötteiből lesznek a legjobb feleségek!

Három csillagjegy, akikből a legjobb feleség válik! Fotó: Pexels

Rák

A leghűségesebb jegy, aki szó szerint jóban-rosszban kitart a férje mellett. Számára a család a legfontosabb, nem csak a szűkebb, a tágabb család tagjaival is tartja a kapcsolatot, mindenki lelkét ápolja, és gondoskodik róla, hogy elsimítsa a konfliktusokat. Ha megígér valamit, azt be is tartja, és soha nem feledkezik meg senkinek az igényeiről. Imádja a gyerekeket, de a párját sem hanyagolja el, mindig, mindenkiről gondoskodni akar.

Halak

Nála soha nem múlik el a szerelem, évtizedek múltával is a tenyerén hordozza a párját, és mindig tudja, mivel tehetné boldoggá. Mélyen megéli az érzéseit, és észreveszi, szinte megéli mások érzelmeit. Néha búskomorrá, szeszélyessé válhat, de egy szerető férj mellett ez ritkán fordul elő. Megértő, hűséges, és nagyon jó társaság.

Mérleg

Mellette nem lehet unatkozni, tele van életkedvvel, pörgős, szereti a változatosságot, így biztos, hogy a családja számára is mindig kitalál valami jó kis programot. Szereti a nyugalmat, békességre és harmóniára törekszik a társával, barátaival, tágabb család tagjaival, és végtelenül türelmes. A vitás helyzeteket igyekszik elsimítani, mellette mindig jó kompromisszum születik; de annak ellenére, hogy nem szereti a vitákat, nem söpri a szőnyeg alá a problémákat, inkább igyekszik megoldani úgy, hogy mindenkinek jó legyen. A Mérleg nő rendkívül romantikus, szereti kényeztetni a párját, és imádja az apró meglepetéseket.