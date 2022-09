Soha többé ne idd éhgyomorra a reggeli kávéd

Az éhgyomorra elkortyolt kávé több szempontból sem tesz jót nekünk. Különösen a nőknek kellene valamit falatozniuk az első élénkítő italuk előtt, mert a kávé megemeli a kortizolszintet, ami negatívan befolyásolhatja az ovulációt, a testsúlyt és a hormonális egyensúlyt. A stresszhormonnak is nevezett kortizol szintje a nap folyamán állandóan változik, de általában igaz rá, hogy este alacsonyabb, reggel magasabb. Ha reggel erre még azzal is rásegítünk, hogy ébredés után máris legurítunk egy kávét, azzal megzavarjuk a rendszert, és akár az is előfordulhat, hogy szervezetünk akkor fog több kortizolt termelni, amikor nem kellene neki - este vagy éjszaka. Ebből adódóan a nap végén válhatunk éberebbekké, ami kevesebb alváshoz, illetve alvásproblémákhoz is vezethet.

Fotó: Shutterstock

Az éhgyomorra elfogyasztott kávé a gyomornak és a bélrendszernek sem tesz jót. Bár a szakértők szerint az eddigi kutatások vegyes eredményekkel jártak azzal kapcsolatban, hogy a kávé hogyan hat a mikrobiomra, azaz a bélflórára, a kávéról mégis köztudott, hogy fokozza a gyomorsavtermelést. Ezzel különösen annak jó tisztában lennie, akirefluxszal vagy más gyomorproblémákkal küzd.

A dietetikusok szerint az első kávé elfogyasztásának időpontja 9:30 és dél között a legalkalmasabb, mivel ilyenkor a kortizolszintünk lecsökken.