A bankolás is drágább lesz idén, nem is kevéssel: erre készülj, ha van bankszámlád

Milyen mértékű drágulásra érdemes felkészülni, hol lehet utána nézni a jelenlegi költségeknek és mikor érdemes bankot váltani? Íme, a válaszok!

Fotó: Shutterstock

Ennyit drágult tavaly az élet

2022 decemberében 24,5 százalékkal nőttek az árak az egy évvel korábbihoz képest, az egész éves átlagos infláció mértéke pedig 14,5% volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Sok termék és szolgáltatás ára nőtt, köztük a bankolás díjai is, de az infláció miatt idén újabb emelés várható.

Ennyit drágult a bankolás

A mindennapi bankoláshoz kötődő kiadások 2022-ben 5,9%-kal nőttek tavaly, ami jóval kevesebb, mint a tavalyi infláció, de 2021-hez képest tempósabb drágulás. Mivel nem emeltek annyit, mint amennyit az árak átlagosan emelkedtek, további emelés várható. A money.hu szerint lesz olyan bankok a tavalyi inflációnak megfelelően emelhetnek majd díjakat. Ez jelentős drágulást jelenthet. Éppen ezért érdemes megnézni a jelenlegi bankolási költségeinek, és ha drágának találjuk, még most olcsóbb megoldást keresni.

Hol nézheted meg, most mennyit fizetsz a bankodnak?

Január végéig minden bankszámla-tulajdonosnak meg kell kapnia a 2022-es évre vonatkozó költségkimutatást. Ha eddig ezt nem is néztük át, most mindenképp érdemes lehet, mert egy megfelelően kiválasztott számlával éves szinten több tízezer forintot is spórolhatunk. Ez pedig jól jöhet, főleg most, hogy egy újabb áremelés küszöbén vagyunk.

Várhatóan ennyit fog idén drágulni

A bankok számára a jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy évente egy alkalommal, áprilisban az előző évi infláció mértékével megegyező díjemelést hajtsanak végre – írja a biztosdontes.hu. Az elmúlt években a banki díjak 0-5%-os mértékben emelkedtek, de a vágtató inflációnak köszönhetően az idén a díjmódosítás felső határa várhatóan 14-25% körül alakul majd.

Fotó: Shutterstock

Hogyan lehet a bankoláson spórolni?

Egy átlagos számla éves költsége 25-30 ezer forint között van, de szélsőséges esetben akár 150-200.000 forint is lehet. Néhány trükkel viszont sokat lehet ezekből az összegekből faragni, de akár teljesen ingyenes bankszámlát is kereshetünk magunknak. A Bankmonitor azt javasolja, hogy: