Filmvászonról, képernyőről, magazinokból diktálták milliók divatját

Daniel Craig, a kemény úriember

Hideg, kemény, s cseppet sem szépfiú, elegáns James Bondként jelent meg a filmvásznon 2015-ben Craig, s ezzel szinte új embertípust teremtett meg: talán tudat alatt, de férfiak millióira hatott ez a stílus.

Fotó: ZUMAPRESS.com

Marilyn Monroe, az igazi nő

Amerikai színésznő és hollywoodi ikon – írhatnánk Monroe eme, 1956-ban készült képe alá, amelyen mosolyogva pózol fürdőruhájában egy los angeles-i szálloda medencéjénél. Valójában „az igazi nő” divatját hozta vissza kerek csípőjével, nőies formáival, vörös rúzsával.

Fotó: ZUMAPRESS.com

Cate Blanchett – muszáj őt nézni

A vörös szőnyegen sétál itt 2020-ban Velencében, a filmfesztivál zsűrielnökeként Cate. Vidám, színes öltözékét eldobja a palást és a ruha hosszú ujja – Blanchett olyan divatot teremtett, amit nehéz követni: mindenki figyelmét magára vonja, de soha nem esik túlzásokba!

Fotó: Sputnik via AFP

II. Erzsébet, a színek királynője

Maga a britek királynője mondta, nincs olyan szín, amit már ne viselt volna. Ő az első kékvérű hölgy, aki modern ruhatárra váltott, ebben egyébként az amerikai elnökfeleség, Jackie Kennedy megjelenése adta neki az ihletet. A kék kosztümök, stílusos kalappal – például ez a, három éve viselt összeállítás - különösen a kedvencei, az egyetlen, amit nem venne föl, az a fakó bézs.

Fotó: Stephen Lock

Cindy Crawford frizurája ma is hódít

Új könyvét mutatta be a volt szupermodell 2015-ben, Kaliforniában, de a legtöbben nyilván a megjelenését lesték itt is. Hogyne, amit Cindy valaha is viselt, az gyakorlatilag örök divat marad. A lágyan hullámos, dús frizurát a kilencvenes évek tájékán kezdte viselni.

Fotó: NurPhoto via AFP

Brigitte Bardot cicás szemei

Nagyjából innentől, 1965-től számíthatjuk a feketével erősen kihúzott, „cicás” szemek divatját, ez a kép is akkor készült Bardot-ról. Hatalmas szőke hajzuhatagát pántokkal, hajcsatokkal ki is hangsúlyozta.

Fotó: KGC-425

Cary Grant, a kifinomult vezető

Szegénységből jött, de 1947-re, amikor ez a kép készült róla, már világsztár volt az amerikai színész. Kifejlesztett egy saját, sokak által közép-atlantinak nevezett beszédstílust, s felépítette személyében a jóképű, szellemes és bájos vezető szerepű férfiút. Ez a stílus ma is hódít, s hódító.

Fotó: KEYSTONE Pictures USA

James Dean, a szívtipró rosszfiú

1955-ben készült ez a kép a színészről. Viselkedésben, magatartásban, frizurában és öltözékben is korszakot teremtett, itt elég csak a fehér pólóját kiemelni, amelyet - Marlon Brandóval egyetemben – ő tett világszerte divattá. Dean sajnos fiatalon elhunyt, de a póló azóta is népszerű.

Fotó: Bettmann

Audrey Hepburn: álom luxuskivitelben

1961-ben készült filmje is az Álom luxuskivitelben címet kapta, melynek szinte minden darabja divatot teremtett. Ezt a kis fekete ruhát Givenchy tervezte, s hasonló ma is alapdarab a legtöbb hölgy ruhatárában, persze, az igazi hatást az Audrey által viselt gyöngysorral és fekete kesztyűvel váltja ki. No és ekkor jelent meg a klasszikus Audrey-konty is.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Diana ma is példakép

Klasszikus Diana-frizurájával, no és a Windsor-ház merevségével szembe menő, akkor valósággal lázadónak számító ruháival szinte új korszakot teremtett. Ő azonban több mint divatikon, a Szívek Királynőjeként Diana hercegnő halála után is sokak példaképe.

Fotó: Martin Keene

John Travolta legendás gallérja

A Szombat esti láz és a Grease filmek főszereplőjeként igazi bálvánnyá vált az amerikai színész, rá akart hasonlítani a hetvenes évek diszkóiban szinte valamennyi fiú. A fehér öltöny és a kihajtott gallérú, fekete ing divatja valósággal végigsöpört a fél világon.