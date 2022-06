Lányok, fogadjunk, hogy egész életetekben rosszul hordtátok a hasvillantós topokat!

Egészen idáig rosszul hordtuk a hasmutogatós felsőket – állítja egy Cassie nevű divatblogger a TikTok-csatornáján, ahol rögtön meg is mutatta, mi lenne a helyes módszer. Sokaknak bejött a trükk, ám legalább annyian hitetlenkedve fogadták a módszert. Annyi bizonyos: valóban jobb ötletnek tűnik, mint simán felhajtogatni a top alját, de persze az is igaz: ezzel az erővel lehet venni egy rövidebbet is. Viszont tény: a többfunkciós ruhadarabokkal mindenki jobban jár, így érdemes megfogadni Cassie praktikáját.