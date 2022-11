Újrakezdés a nulláról: Egyszemélyes lakásfelújítás szingliként

Az egyszemélyes lakásfelújítás során, kezdő otthonteremtőként még követünk el kisebb-nagyobb hibákat. Ez azonban ne tántorítson el minket attól, hogy belevágjunk életünk talán egyik legizgalmasabb feladatába. Legyen elsőre bármilyen kicsi, kezdetleges az új otthonunk, itt végre szabad kezet kapunk a berendezésben. Tegyük bele minden kreativitásunkat, lelkesedésünket és váltsuk valóra régóta dédelgetett álmainkat! A Lakáskultúra legújabb cikkéből megtudjuk mire érdemes a legjobban figyelni költözéskor.

Örök mumus a rendszerezés

A költözés után, valószínűleg a legtöbb holmid dobozokban hever szanaszét a padlón, így egyelőre a sílécek, a rég olvasott könyvek és a ritkán használt eszközök kipakolása nem elsődleges. Viszont néhány banálisnak tűnő holmit – tányérokat, edényeket, pipere cuccokat –, amelyre napi szinten szükség van, érdemes elsőként előszedni és szépen elrendezni. Az apróbb tárgyakhoz válassz rattan kosarat, ami nem csak praktikus, de mutatós is. Amikor már jobban berendezkedtél és beszerezted végre a szükséges bútorokat, tárolókat, puha textíliákat, rádöbbensz, milyen remek érzés saját ízlésed szerint berendezni a helyet. Ami nemrég csak egy üres hodály volt, hamarosan az otthonoddá válik, ahová jó érzés hazatérni.

A költözés legjobban várt része a lakásfelújítás Fotó: kurhan

Minél olcsóbb, annál jobb

Az első hónapokban nem feltétlenül a legdrágább tárgyakat kell megvedd. Persze nem arra biztatunk, hogy silány minőségi holmikat, bútorokat és kiegészítőket szerezz be, de nem feltétlenül a méregdrága, dizájn tárgyaktól lesz stílusos az új otthonod. Ezt főleg akkor érdemes átgondolnod, ha nem saját otthonba, hanem albérletbe költözöl. A jelenlegi helyzetben pedig szinte lehetetlenség hosszútávú döntést hozni. Viszont ez remek időszak arra, hogy belekezdj egy új projektbe. Ha van egy megunt éjjeliszekrényed vagy a bolhapiacon találtál komódod, akkor itt az idő, hogy felújítsd őket. Nem kell nagy dolgokra gondolni, néhány bútor esetében elég egy alapos csiszolás és egy új, neked tetsző festés.

Nem érdemes újat venni, ha a régit is felújíthatjuk Fotó: sirtravelalot

Színek, illatok és textúrák

A költözés általában sok stresszel és még ennél is több munkával jár, még akkor is, ha van segítséged. El kellett hagynod a megszokott lakhelyed, albérletet kellett gyorsan keresned, vagy haza kellett költöznöd a szüleidhez. Most itt az ideje, hogy az új helyen is megteremtsd az otthonosság érzetét. Ez a kezdetekben nehéz lehet, de néhány egyedi lakásdekorációs elemmel - pl. vászonkép, műszőrme ágytakaró, bohém, színes díszpárna – és pár apró változtatással pillanatok alatt hangulatos kis fészket varázsolhatsz magadnak. Bátran engedd szabadjára a fantáziádat, most nem korlátoz senki.

A fehér falak szinte megkövetelik az élénk színeket Fotó: lenetstan

Hétköznapi boldogsághormonok

Tegyél érte, hogy boldogabban érezd magad az otthonodban és az életedben. Szombatonként ugorj el a közeli piacra vagy a helyi virágárushoz és lepd meg magad egy csokor illatos virággal, dobd fel a napod egy szép mikulás virággal vagy egy doboz áfonyával. Az ünnepek közeledtével díszítsd fel a lakást karácsonyi díszekkel, hanglatos fényfüzérekkel, így amikor hazaérsz a munkából, mindig egy kis meghittség és kedvesség vár haza. Vagy ami még jobb, fogadj örökbe. A kisállat testmozgásra késztet, sok szeretet ad és társaságot biztosít magányos estéken.