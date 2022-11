Horoszkóp: a Halak szerencsés, az Oroszlán élménydús nap elé néz

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Kétszeresen is gondold meg, kiről mit mondasz, és főleg kinek. Még ha nem is rossz szándékkal mondod, amit mondasz, akkor is úgy sülhet el, mintha bántani, megfúrni akarnád az illetőt. Főleg, ha az egyik barátodról van szó. Bántás helyett inkább nyújts békejobbot!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Otthonodat érintő kérdésekben kerülhetsz kényszerítő, szorult helyzetbe. Mégis jobb, ha nem hagyod magad sarokba szorítani, és egyelőre halasztod a döntést. Az elhamarkodottság ugyanis most sok veszélyt rejteget.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ne félj attól, hogy kimutasd az érzéseidet. Az elfojtás akkor sem helyes, ha jó, de akkor sem, ha negatív érzelmekről van szó. A pároddal ezek miatt ugyan vitád támadhat, de ezen is túl kell esnetek egyszer. Van olyan vita, ami igenis előremutató!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ahhoz, hogy a sorsodon könnyíts, meg kell tanulnod szétválasztani az igazán fontos dolgokat a rengeteg feleslegestől, a sallangoktól, kitérőktől. Mindenekelőtt gondolj végre saját magadra is!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Találkozhatsz egy szokatlan gondolkodású emberrel, aki megingatja eddig szilárdnak hitt világnézetedet, elképzeléseidet. De nemcsak ezt: talán a nyugalmadból is kizökkent, mert nagyon vonzónak találod!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma az érzelmeidet szenvedélyesebben fejezed ki. Ha a kapcsolat kiegyensúlyozott alapokon nyugszik, akkor ez így rendben is van, és teljesen helyénvaló. Ha viszont feszült kapcsolatban vagy a partnereddel, az ellentét tovább mélyül… Viszont ez lehetőséget ad a megoldásra is.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Olyan dolgokat tapasztalsz meg mostanság, amik miatt megváltozik az életszemléleted: sokkal nyitottabbá válsz, és megérted, mások hogyan sodródnak a tiédtől annyira különböző útra. Ma is lehet egy ilyen élményed.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

Örömteli nap vár a Skorpió jegy szülötteire. Gondtalanul, és persze viszonylag eseménytelenül is telik a nap. Ez azonban jó alkalmat teremt arra, hogy valami nagyot alkoss. Akár a házad táján, akár a lelkedben.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

Te nagyon szerencsés ember vagy, és ma végre alkalmad lesz ezt belátni is. Lehet, hogy a szerencséd csupán annyiban mérhető, hogy nagyszerű emberek vesznek körül, családtagjaid kedvesek és szeretnek téged. Ha belegondolsz, ez nem kevés.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Túlságosan kritikusan viselkedsz, pedig nem csak a kivetnivalót kellene észrevenned a másik emberben. Adj több esélyt a másiknak! Állj le inkább beszélgetni azokkal, akiket könnyelműen kritizálni szeretnél. Hamarosan megváltozik a véleményed.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Te nagyon is megfontolt ember vagy, nem hozol felelőtlenül, meggondolatlanul döntéseket. Van, amiben mégis több rugalmasságot kellene mutatnod. Például egy spontán családi programban. Mondj igent rá!

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Te az apróságoknak is nagyon tudsz örülni, szerencsés természettel áldott meg az ég. Márpedig nagyon sok múlik az apróságokon. Például, hogy milyen környezet vesz körül. Foglalkozz ma a növényeiddel!

(Astronet)