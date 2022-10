3 csillagjegy, akikre október végén rámosolyog a szerencse

Az elmúlt időszakban rengeteg retrográd bolygó volt, de ez folyamatosan változik. A Jupiter a szerencse bolygója is szerephez jut október végén, így ennek a néhány csillagjegynek kifejezetten szerencsét hoz. Vajon te is a mázlisták csoportjába tartozol?

Ikrek

Hihetetlen jót jelent számodra most a bolygók mozgása. Olyan energiák érnek október végére, hogy a szerencse nem kerülhet el. Végre! Fókuszáld a figyelmed arra az életterületre, ahol azt érzed, a legnagyobb szükséged van rá. Itt az idő, hogy kitaláld, miben szeretnéd a csillagok segítségét. Pénzügyek, bőség, kapcsolat, hivatás, vagy egészség. Ahol a fókuszod, oda érkezik az energia. Eszméletlen szerencsével fordul most a kocka. Bízz, higgy, és figyelj!

Mérleg

Eljött a te időd, meglásd, mázlistának lenni nagyon jó. Persze ez sem véletlen: a Jupiteren kívül a Vénusz és a Merkúr is melléd áll. Célod nagy támogatást kap, legyen az rövidtávú, vagy éppen egy nagyobb cél. Van, ami azonnal megvalósul, hosszútávú célod pedig sínre kerül, viszont a lépéseket már neked kell megtenni. Többször merül fel majd benned, hogy ami történik, nem véletlen. Mintha fognák az égiek a kezed...

Vízöntő

Rengeteg terved van, de az elmúlt időszakban ezek csak álomszinten voltak jelen. Ahogy a bolygók végre megindulnak, végre az álmok is a megvalósulás felé mozdulnak el. Nagy szerencse vár rád október végére, talán még egy nem várt nyeremény is realizálódik. Az univerzum tálcán kínál számodra mindent. Ahogy lépsz egyet, már ad is hozzá segítséget. Hivatásod végre nemcsak a szíved vágya, de az életed része is lesz. Kapcsolataid is rendeződnek, nagyon megérdemled, hogy a mázlisták közé tartozz!

