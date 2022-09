Durva dolgok történnek az égen, apokalipszis-szerű változások jönnek

Szűz

Majdnem lemaradsz erről a konstellációról. Aztán szeptember 23-án bolygód, a Merkúr visszatér hozzád, és belép a Szűzbe. És felteszi a misztikus kérdést neked: „Vannak be nem teljesült vágyaid?”. Amennyiben igen, ne várj, azonnal cselekedj! Ettől függetlenül neked is van mit átértékelned, és elengedned. Mindez nem könnyű. Akkor sem, ha téged érint legkevésbé fájdalmasan mindaz, amit a 6 retrográd bolygó szimbolizál. Felesleges összehasonlítgatni, hogy kinek nehezebb…

Mérleg

Vigyázz, mert a nosztalgiázás veszélyeket hordoz! A retrográd Jupiter július 28-tól régi szerelmeket, vagy azok emlékét támaszthatja fel. Sajnos ez a Jupiter túlzásokra hajlamosíthat téged: eltúlozhatod az érzések intenzitását, megszépítheted az emlékeket, és ezzel árthatsz a jelenlegi kapcsolatnak. Ugye, nem akarod mérgezni az aktuális felállást? Kár lenne egy lejárt szavatosságú szerelem miatt feláldozni a mostanit. Persze gondolhatod másképp. De gondold át alaposan!

Skorpió

Tipikus Skorpióként gyakran kínozod magad olyasmivel, amivel nem kéne. Ilyen például a múlton való rágódás. Szerinted változtat a dolgokon, ha magadat, vagy bárki mást hibáztatsz? Biztos, hogy józanul nemet mondanál, de az emlékek hatására elveszíted a józanságot. Meg kell szabadulnod minden rossz érzéstől: neheztelés, düh, bosszú, és a többi. Ezek szó szerint mérgezik a mindennapjaidat. Siess, engedd el mindet, mert október 2-ától már csak előre szabad nézni!

Nyilas

A retrográd bolygók több területen próbára tesznek téged. Ezek közül a legfrusztrálóbb a karriered. Szeptember 23-án Merkúr visszalép a Szűzbe. Ez egy olyan főnököt, kollégát, vagy ügyfelet szimbolizál, aki kötekedő, kicsinyes és mindent kritizál. Azt hitted, hogy megszabadultál már tőle, erre visszatér. Felnézel az égre, és elfojtasz pár nyomdafestéket nem tűrő kifejezést. Pedig jobb lenne, ha nevetnél, és kihoznád magadból a maximumot…

Bak

A Plútó már április óta retrográd a Bakban. Tehát ne csodálkozz semmin! Akkor se, ha a többi retrográd bolygó gerjeszteni próbálja benned a feszültséget! A Plútó a Bakban gyökeres változásokat szimbolizál. Akkor jársz jól, ha önként teszed. Vagyis ha elébe mész a változásnak. Így talán kivédheted, hogy kívülről rád erőltessen valamit a sors. Mivel te egy tudatos, fegyelmezett ember vagy, nem lesz nehéz dolgod. Főleg akkor, ha nem állsz be a sorba, és nem panaszkodsz a többiekkel…

Vízöntő

Mindent – ezt is – remekül átvészeled, ha meg tudod őrizni a híres humorérzékedet. Nem szeretsz visszafelé nézni, nem akarsz tanulságokat levonni, és eszed ágában sincs nosztalgiázni. Pedig most pont ezekben hoznak feladatot a bolygók. Nincs mese, szembe kell nézned a múlttal, és meg kell vizsgálnod, hogy csinálhattad-e volna jobban, bölcsebben, tudatosabban. Ne félj: ez nem arról szól, hogy folyamatosan a múltat analizáld! Közben a jelen is tartogat kihívásokat, feladatokat…

Halak

A legbosszantóbb a te szempontodból a retrográd Merkúr, ami egy lomhán reagáló, vontatottan beszélő, lassú felfogású embert szimbolizál szeptember 23. után. Ez lehet a párod. Emiatt még kényesebb a szituáció. Nem csak a közelsége miatt, hanem azért is, mert ez nem új. Amennyiben eddig nem sikerült elfogadnod, és megszoknod a ráérős stílusát, komoly szóváltásra kerülhet sor. Ha ezt meg akarod előzni, akkor gyorsan vedd észre, hogy az, ami ingerel, pont az vonz is!