Jön a szeptemberi újhold: Döbbenetes hatással lesz ezekre a csillagjegyekre

Szeptember 25-én a Hold belép a Mérlegbe, ami különös hatást gyakorol majd néhány csillagjegy társas kapcsolataira. Míg egyesek megnyugvásra lelnek majd az újhold elérkeztével, mások romantikától túlfűtott estékre számíthatnak, sőt olyanok is lesznek majd, akik barátaikban látják majd meg azt, amit azelőtt sohasem sikerült.

Mutatjuk a csillagjegyeket, akikre a legnagyobb hatást gyakorol majd a hamarosan érkező újhold.

Kos

Némi fennakadásra számíthatsz a kapcsolatodban, ezért legyél nagyon óvatos az elhamarkodott döntések meghozatalával: ez az újhold nem az új tervek szövögetésének ideje számodra. Különösen sebezhetővé válsz szeretteid körében, ezért ebben az időszakban kissé kényelmetlenül érezheted majd magad. Aggodalomra azonban semmi ok, a legnagyobb bukkanókat is megelőzheted, ha beleképzeled magad mások bőrébe, kissé megpróbálod felmérni mások szemszögét is.

Rák

Számodra épp jókor jön ez az újhold, főleg a kapcsolataid területét tekintve. Mostanában rengeteg változáson mentél keresztül, volt, aminek vége lett, és volt, ami megromlott. Itt az ideje, hogy nyiss az új felé, és fokozottabb figyelmet fordíts az új perspektívákra. Nem szabad megkérdőjelezned a szembejövő lehetőségeket, hiszen az elkövetkezendő napok valami egészen újat adnak majd, amik megtölthetik az életed pozitív energiával.

Mérleg

Ideje felkészülnöd a kapcsolati bonyodalmakra, az újhold ugyanis most váratlan fordulatokat tartogat számodra. Jelentős változásokkal kell szembenézned, de ezek egyike sem jelenti azt, hogy bármi rosszra fordulna, inkább csak a helyén kell kezelned őket. A párkapcsolatodban uralkodó konfliktusnak most véget vethetsz, csak annyi a dolgod, hogy végiggondolod, jó helyen vagy-e most. Ideje bátornak lenned, és egy lépéssel meghátrálni, hogy a következő időszakod a lehető legjobban alakíthasd.