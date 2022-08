Szűz újhold: nagyszerű lehetőségeket tartogatnak a csillagok a hétre

Nagyszerű lehetőségeket jelez a Szűz újhold a csillagjegyeknek ezen az utolsó augusztusi héten. És hogy vajon mi mindenre számíthattok, az astronet.hu heti horoszkópjából kiderül.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A Nap a Szűz jelébe lép a héten, s felerősíti az ambícióidat. Érzed, hogy rengeteg erő van benned, és hatalmas feladatok teljesítésére vagy képes. Az Uránusz hátrálni kezd, ami arra késztet, hogy az anyagi helyzetedet újra átgondold. De most lesz is időd rá, hogy új bevételi forrásokon törd a fejedet. Ebben a párod is segít neked, mert közös a célotok. A Mars a közlekedést helyezi fókuszba, ha nem vagy kellően körültekintő, balesetveszélyes helyzetekbe sodorhatod magad…

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

A retrográd Uránusz arra készít fel, hogy a sok nehézség után ismét visszanyerhesd a régi önbizalmadat. Gondold csak át, mennyi nehézségen mentél át sikerrel az utóbbi időben, ez a teljesítmény mindenképpen erőt adhat neked. A Mars hatására az anyagiakat is rendezni szeretnéd. Most mégsem igazán tudsz spórolni, pedig minden fillér kiadását meg kellene gondolnod. A Szűz újhold új szerelmet jelez…

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Ezen a héten nagyon változatos hatások érnek téged. Egyrészt lehetőséged nyílik átgondolni a múltban történt eseményeket, s ha ezt megteszed, hatalmasat fejlődhetsz spirituálisan. A jegyedben járó Marsnak köszönhetően duzzad benned az energia, mely nem sok időt enged a pihenésre. A Szűz újhold szerint a költözés lehetőségét fontolgatod.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Már régóta érzed, hogy a baráti társaságod nem az igazi. Ne is lepődj meg, ha cserélődnek körülötted az emberek, de ez a lelkedben zajló változások következménye. Ugyanakkor nagyon érdekes ismeretségeket köthetsz akár már a következő napokban. A Szűz újhold jelzi, hogy nyitottan állsz valamilyen új téma iránt, ami valószínűleg a pszichológia lehet. Jól teszed, ha belevágsz.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Karrieredben elég sok változás történt az utóbbi időben. A bolygók most már arra késztetnek, hogy találd meg azt a pályát, ami igazán a tiéd, ahol a kreativitásodnak is hasznát tudod venni. Ha az intuíciódra hallgatsz, egészen biztosan jól döntesz majd. Az Ikrekben járó Marsnak köszönhetően szinte falkavezérként viselkedsz a baráti körben. Nincs ebben semmi meglepő, de most a szokásosnál is rámenősebb vagy, erre azért figyelj mindenképpen…

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

A Szűz újholdnak köszönhetően káprázatos új lehetőségek léphetnek az életedbe, ha kellően nyitottan állsz eléjük. Bármilyen változást megtehetsz, amit csak szeretnél, hogy megtörténjen az életedben. A leghatározottabb célkitűzés az anyagiakban látszik. A Mars óriási lendületet ad a karrieredben, amely a többiek számára szinte félelmetesnek tűnhet. Rendben van, hogy agilisnek mutatkozol, de a könyöklés nem megnyerő…

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

A Szűz újhold teljes lelki regenerálódásra ad lehetőséget. Szerencsére jól osztod be most az idődet, de a bolygók nem is engednék, hogy sokáig magadba zárkózz. Menj is minél többet emberek közé, beszélgess, csevegj, ismerkedj. Minden lehetőséget megkapsz erre. A Mars felébreszti benned a kalandszellemet, és még az is lehetséges, hogy kiveszel legalább egy hét szabadságot a nyár zárásaként. Megérdemled!

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

A Szűz újhold új barátságokat hoz az életedbe, akik később a szövetségeseid lehetnek, vagy kedvező üzleti kapcsolatba kerülhetsz velük. Az Uránusz hátrálása ugyanakkor lehetőséget ad, hogy őszintén átgondold a kapcsolati problémákat, és ezeket tisztázhasd is. A Mars hatására a közösen kezelt pénzügyeket mindenképpen ellenőrizned kell. Lehetséges, hogy nem értetek mindenben egyet a pároddal vagy az üzleti partnerekkel.

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

A Szűz újhold a karrierben jelez elsőrangú lehetőségeket. munkádban szinte egészen biztosan olyan változásokra számíthatsz, amelyek elsőre lehetséges, hogy nem igazán tetszenek majd. Az életvitel-váltást nem tudod elkerülni, bár te nem az a fajta ember vagy, akinek ebből hatalmas fejfájása keletkezne. A Mars a párkapcsolatban okozhat némi széthúzást, neked kell tudnod, mennyit érdemes ezért a kapcsolatért még tenned…

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

A Mars rengeteg munkát jelez a héten. Ezt egy bizonyos fokig élvezni is fogod, hiszen örömteli lesz, hogy ennyien keresnek téged. A Szaturnusz az anyagiak tekintetében okozhat aggodalmakat. Most rengeteg munkával és kockázatos manőverekkel szeretnéd magad bebiztosítani. Mindkét esetben óvatosságra intenek a bolygók. A testedet, az egészségedet is kímélned kellene. A retrográd Uránusz ideje alatt legyél megfontolt…

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

Uralkodó bolygód az Uránusz retrográdba fordult, s emiatt a költözést fontolgatod. Nem kell gyorsan dönteni, bőven ráérsz átgondolni a részleteket, vagy azt, hogy tényleg akarod-e mindezt. A Szűz újhold lehetőséget kínál a befektetéseket átgondolni, a társulásokat megújítani. A Mars a szórakozásról gondoskodik, lehet, hogy mostanság a szokotthoz képest több időt töltesz a barátokkal az éjszakában…

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

A Szűz újhold a párkapcsolatokra világít rá ezen a héten. Ha még keresed a társadat, megfontolt, megbízható partnert küldhet a sors az életedbe. Ha pedig párkapcsolatba élsz, szinte biztosan megújul a szerelmetek, amely a régi időket idézi. Az anyagiak tekintetében továbbra is nagyon szerencsésnek érezheted magad. A bolygók támogatnak, hogy okosan kezeld a pénzügyeket.