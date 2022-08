Augusztusi csillaghullással érkezik az új fejezet ennek a négy csillagjegynek

Még a csillagok szerint is sok stressz ért bennünket az elmúlt napokban, és van, akinek tovább folytatódik a meglepetések sora. Ez persze csak akkor érint kellemetlenül, ha nem szereted a változásokat. Márpedig lesz most négy csillagjegy is, akinek új fejezet nyílik az életében – írja az astronet.hu.

Lássuk, kik fordítják javukra a változások sorát!

Bika

Augusztus elején nagyon rosszul viseled a gyors változásokat, és hogy úgy érzed, nem irányítod a z életed, csak úgy megtörténnek veled a dolgok. A Bika nyugodt Föld-jegy, de ez az állandó készenléti állapot kiborít. Mégis ez kell ahhoz, hogy olyan változások induljanak el benned, melyek hatására új fejezetet nyitsz az életedben. Augusztus során megérlelődik benned a mély belső nyugalom, annak a biztos tudata, hogy a békét, biztonságot magadban találod meg.

Oroszlán

Új ajtók nyílnak meg előtted – az Oroszlán havában járunk, ráadásul augusztus 12-én a Vénusz is a jegyedbe költözik, ami hihetetlenül erős energiákat szabadít fel benned. Ettől az időponttól kezdve csak úgy sugárzik belőled a (vonz)erő, és bizony most bármit megszerzel, amit csak akarsz. A titkod abban rejlik, hogy nem csak nagyravágyó, hanem igazán nagylelkű is vagy. Az univerzum megjutalmazza jószívűségedet.

Mérleg

Sok körülötted a bizonytalanság, a kérdéses helyzet, a nyugtalanító körülmény, és talán pillanatnyilag magadban sem érzed az erőt, ami ennek megoldásához kell. Nos, ez fog megváltozni rövidesen! Te mindig kényesen ügyelsz rá, hogy az igazság ne sérüljön, és mások érdekeit is figyelembe vedd, de ez a kedvesség nem jelenti azt, hogy ne lennél nagyon is erős. A hónap tüzes energiái előhozzák határozottságodat, és most erőt tudsz mutatni azokban a helyzetekben, amikben ez szükséges. Leteszel egy régóta magaddal cipelt lelki terhet, és megérted, hogy senkinek sem tartozol semmivel. Új fejezetet nyitsz az életedben augusztusban.

Nyilas

A Tűz elem képviselője vagy, akárcsak a hónap ura, az Oroszlán! Nagyon kedvez neked ez az energia, most sikeresen túljutsz a nehézségeken. A szerelemben csodálatos időszak vár rád, szingliként egy nagy szerelmet jeleznek neked a bolygók, főként a Vénusz, ami rövidesen az Oroszlán jegyébe lép. A mozgalmas telihold a hónap közepén segít lezárni egy régi ügyedet, hogy végre egy új életszakaszt kezdhess.