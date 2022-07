Ezeket a csillagjegyeket ne engedd a konyha közelébe

Vannak olyan csillagjegyek, akikben meg van az a bizonyos plusz, amitől tökéletes szakácsok és háziasszonyok lesznek. Azonban vannak olyan zodiákusok is, akik nem csak nem szeretnek, de nem is tudnak főzni, és mindenki jobban jár, ha nem merészkednek a konyha közelébe.

Oroszlán

Az Oroszlánok úgy vélik, hogy minden házimunka, beleértve a főzés is időpocsékolás, és sokkal hasznosabbak ha inkább keményen dolgoznak, és egy étterembe gyorsan bekapnak valamit. Ha pedig véletlenül betéved a konyhába katasztrofális lesz a végeredmény.

Vízöntő

A Vízöntők szinte biztosak abba, hogy ők egyszerűen nem tudnak főzni, így inkább a telefonjukért nyúlnak és rendelnek. Ám a fő ok, amiért a Vízöntők meg sem próbának megtanulni főzni, az az, hogy nem szeretnek takarítani és mosogatni.

Nyilas

A Nyilasok aktívak és bármilyen terheléssel képesek megbirkózni, de a konyhától egyszerűen irtóznak. Az örökmozgó Nyilasnak szinte egy büntetéssel is felér az, ha 10 percnél többet kell egy dologra figyelnie, így nem is csoda, hogy kerülik a főzést, és csak akkor merészkednek be a konyhába, ha senki sincs a közelében, aki kiszolgálná.