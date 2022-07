Minden, amire szükséged lehet egy otthonos iroda kialakításához

Milyen egy igazán otthonos iroda? Klasszikus, tekintélyt parancsoló, tele magas minőségű irodabútorokkal és stílusos design elemekkel, ahol időnk nagy részét töltjük, így elmondhatjuk szinte ez a második otthonunk. Ezért különösen fontos, hogy saját ízlésünk és igényeink szerint alakítsuk ki egy-egy olyan tárggyal, apró módosítással, amivel máris hatalmas változást érhetünk el bármely irodahelyiségben - derült ki a Lakáskultúra legutóbbi összeállításából.

Fény az egyhangú térbe

A legideálisabb ha minél több természetes fény áramlik be napközben az irodába. Érdemes az íróasztalodat az ablak elé, vagy mellé helyezni, de úgy, hogy a fény ne az arcodat, hanem az asztal felületét érje. A számítógép kék fényét azonban érdemes szűrni, a monitor előtt töltött napi több óra szemkárosodáshoz vezethet, de komoly problémát okozhat az alvás minőségében is. Természetesen az sem hátrány, ha munkánkat este is tudjuk folytatni, ezért fontos a dolgozószoba megfelelő megvilágítása. Célszerű úgy elhelyezni a lámpát, hogy ne vakítson, mégis mindent jól megvilágítson.

Fotó: pixabay.com

A természet közelsége

A zöld az egyik leggyakoribb szín a természetben, egyszerre nyugtató hatású, ugyanakkor figyelemfelkeltő. Rengeteg lehetőség rejlik benne, a megfelelő színekkel párosítva az egész helyiség kisugárzását képes megváltoztatni. Esztétikai megjelenése mellett a zöld segít a relaxációban, feltölt és az immunrendszer működésére is jó hatással van. Ezeket az előnyeit otthonunkban is hatékonyan használhatjuk. Ha nem is néz erdőre, parkra az irodád, csempészd be a természetet néhány cserepes növénnyel. A nyugtató pillanatok érdekében tegyél a közvetlen közeledbe levendulás párologtatót, mely ellazít és segít a belső harmónia elérésében.

Dekoráció nélkül nem megy

Az otthonos iroda stílusa csak a személyiségedtől függ, te döntöd el milyen díszeket, kiegészítőket válogatsz össze – de célszerű az otthonról bevitt bögrén túl is becsempészni néhány apró asztali dekor elemet, ami színesebbé, vidámabbá varázsolja a teret. Ezek a csekély, ám annál látványosabb változások nagyon sokat számítanak abban, hogy a munkahelyeden eltöltött idő önmagában ne legyen túl fárasztó és megerőltető. Ha ránk hallgatsz, már holnap teszel azért, hogy a munkára kijelölt hely számodra a leginspirálóbb környezetté váljon.

Fotó: pixabay.com

Személyes tárgyak

Az irodai környezet gyakran egyhangú, unalmas és nincs benne semmi inspiráló. Általában napi nyolc órát töltünk az íróasztalnál, ahol mindig ugyanazok a tárgyak vesznek körül minket. A komfortos hangulathoz azonban hozzátartozik, ha kedvenc tárgyaink vesznek körbe. Ez lehet egy családi fotó, egy régi kép kedvenc nyaralóhelyedről, néhány apró dísz, kisebb-nagyobb apróság, ami igazán kedves a szívednek. Külön iroda esetén több lehetőséged van: ágytakaró, néhány díszpárna, saját fotel, íróasztal alá csempészett mamusz. Az ilyen tárgyak közelsége meghitt hangulatot teremt, amellyel kicsit kizárhatod a zajos külvilágot, ha szükségét érzed.