Augusztusi horoszkóp: sorsfordító változásokat hoznak a csillagok

Kos augusztusi horoszkóp

Uralkodj impulzív természeteden! A Mars és az Uránusz fényszöge a hónap elején erre hajlamosít az augusztusi horoszkóp 2022 szerint, de ezzel pénzügyi problémákat okozhatsz magadnak. Augustus 4-én a Merkúr jegyet vált, és mutatja, hogy a következő időszakban kiváló csapatmunkát végzel. Minél hamarabb végezz el annyi munkát, amennyit csak tudsz, mert amikor augusztus 12-én Telihold lesz, a hangsúly az élet örömeire, a szórakozásra, szerelemre helyeződik. A Vénusz jegyváltása is ezt hangsúlyozza, a munka lesz az utolsó, ami eszedbe jut! A társasági élet újabb lendületet kap augusztus 20-án, amikor a Mars jegyet vált, és megnő benned a beszélgetés, kapcsolatteremtés és ötletek megosztása iránti vágy. Augusztus 27-én az Újhold jelzi, hogy ismét a munkára kell összpontosítanod. Ez kiváló alkalom arra, hogy előre haladj a karrieredben.

Bika augusztusi horoszkóp

Augusztus eleje nyugtalanító lehet számodra. Már a kezdetektől fogva, augusztus 1-jén a Mars és az Uránusz ingatag együttállása a Bikában próbára teszi belső erődet és képességedet, hogy megbirkózz a gyors, nemkívánatos változásokkal. Próbálj rugalmasabban viszonyulni a dolgokhoz! Az augusztus 12-i telihold az érzelmeket helyezi fókuszba, és kérdéseket ébreszt benned a karrierrel, társadalomban betöltött szerepeddel kapcsolatban is. A családod kitartóan támogat. Augusztus 20-tól kezded jobban kézben tartani az irányítást, különösen akkor, amikor a Mars elhagyja a Bikát – némileg megnyugtatva az idegeid, ráadásul ez a pénzügyi helyzeted is megerősíti. Az augusztus 27-i újhold szerelmet hoz – ez kiváló jel a randizáshoz, és ez az energia segíthet újra megtalálni a szenvedélyt és a varázslatot egy meglévő kapcsolatban is.

Ikrek augusztusi horoszkóp

Amikor augusztus havába lépünk, nagyon fontos lesz a magánéleted védelme, a feszült és kissé megdöbbentő együttállás a Mars és az Uránusz között augusztus 1-jén kiszámíthatatlan eredményeket, eddig rejtett problémákat hozhat. Augusztus elejére azt is jelzik a bolygók, hogy fel kell dolgoznod a múltat. A jó és a rossz emlékek átdolgozása rávilágít a jelenlegi helyzetedre is. A gondolataid az augusztus 12-i Telihold idején végre a jövőre irányulnak majd. A Vénusz előző napon vált jegyet, és a baráti, társasági kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, így jó alkalom a szabadidőre, a barátságokhoz, az ismerkedésre. A jelentős energiaváltozás ebben a hónapban augusztus 20-án következik be, amikor a Mars az Ikrek jegyébe költözik. Számíthatsz a sok energiára, életörömre, jó hangulatra! Augusztus 24-én az Uránusz retrográdba fordul, ami segít feldolgozni érzelmeidet, és a lelki fejlődés magasabb fokára lépsz.

Rák augusztusi horoszkóp

Augusztus eleje csalódást hozhat valakinek a viselkedése miatt, akiről úgy gondoltad, hogy megbízhatsz benne. Ez különösen valószínű augusztus 1-jén, amikor a Mars és az Uránusz feszült együttállásban van. A Merkúr augusztus 4-én jegyet vált, innentől kezdve könnyebben kommunikálod az érzéseidet, kevesebb benned az elfojtás. Az augusztus 12-i Telihold azonban azt sugallja, hogy a neheztelés elhúzódó érzései még mindig feldolgozásra szorulnak. Előző napon a Vénusz jegyváltása miatt szükségét érezheted annak, hogy megvédd, azt, amit képviselsz. A Mars jegyváltása augusztus 20-án spirituális felismeréseket jelez, és mutatja, hogy milyen erős mentális képességeid vannak. A hónap újabb pozitív fordulatot vesz augusztus 23-án, amikor a Nap jegyet vált, és augusztus 24-én, amikor az Uránusz retrográd segít megérteni és elfogadni saját szereped az életben. Eközben az augusztus 27-i nagyon pozitív Újhold az ötletek megosztásáról szól.

Oroszlán augusztusi horoszkóp

Az önmegvalósítás nagyon fontos augusztus elején. Figyelj az új ajtókra, amik megnyílnak előtted, bár persze addig lesz még néhány harc, amit meg kell vívnod. Óvakodj minden feszültségtől, amelyet ez a karrierrel kapcsolatos instabilitás kelt a szerelmi életedben. Az augusztus 12-i Telihold párkapcsolati konfliktusokat hozhat felszínre, de szerencsére majdnem ugyanazon a napon a Vénusz az Oroszlánba költözik, és segít abban, hogy szeretetteljesen tudjatok egymással kommunikálni a gondokról. Ebben különösen nagy segítség lesz a Mars augusztus 20-i jegyváltása. A Nap augusztus 22-én jegyet vált, ahogy az évnek ebben a szakában mindig – de ez a vidám, optimista lendület ezúttal különösen üdvözlendő. Az augusztus 27-i újhold új pénzügyi lehetőségekről, új üzletekről vagy új bevételi forrásokról beszél.

Szűz augusztusi horoszkóp

Indulj augusztusba egy kész B-tervvel, különös tekintettel az utazási tervekre, vagy a tanfolyamokkal, tanulással kapcsolatos dolgaidra, mert az Uránusz most hozhat néhány csavart az életedbe. Szerencsére az uralkodó bolygód, a Merkúr augusztus 4-én megérkezik a Szűzbe , lehetővé téve, hogy talpon maradj, és reálisan tudj gondolkodni, alkalmazkodni a változó körülményekhez. Az augusztus 12-i Telihold emlékeztet arra, hogy az életben vannak dolgok, amelyeket nem tudsz befolyásolni. Ebben segít a Vénusz jegyváltása is, ami szintén a spiritualitást emeli ki. Pihenj és töltődj fel augusztus közepén, mert amint a Mars augusztus 20-án jegyet vált, karrierambíciókkal, álláskereséssel vagy különleges projekttel szeretnél foglalkozni. Néhány nappal később a Nap a Szűzbe költözik, használd fel elakadt dolgaid újraindítására. Az Uránusz augusztus 24-én retrográdba fordul, ami egészen lelkesítő kérdéseket hozhat. Az augusztus 27-i, ragyogó Szűz Újholddal eljön az ideje, hogy ismét személyes céljaidra összpontosíts!

Mérleg augusztusi horoszkóp

Az augusztus 1-jei ingatag Mars-Uránusz együttállás hatalmi harcot jelez. A Merkúr augusztus 4-én viszont segít összerakni az ezzel kapcsolatos gondolataidat. Az augusztus 12-i Telihold fordulópont lehet egy szerelmi kapcsolatban. Ez az energia egyrészt örömöt, gyönyört, boldogságot tud okozni – de másrészt rávilágít a kockázatvállaló magatartásra, a flörtölésre, a hűtlenségre is. A hónap sokkal pozitívabb fordulatot vesz augusztus 20-tól, amikor a Mars jegyet vált, és látóköröd bővítésére sarkall. Augusztus 24-én az Uránusz retrográdra fordul, ekkortól a körülötted zajló hatalmi harcok egyre nyilvánvalóbbá válnak, ami megkönnyebbüléshez és megértéshez vezet. A Merkúr augusztus 25-én beköltözik a Mérlegbe , bemutatva diplomáciádnak és lágy készségeidnek legjavát – ez egy kedves, társasági hangulat, amely elsöpri a hónap elején érzett szorongást. Eközben az újhold augusztus 27-én is azt ígéri, hogy újból megérted életed célját.

Skorpió augusztusi horoszkóp

Az augusztust kezdettől fogva a párkapcsolati és családi kérdések uralják. Az illékony Mars-Uránusz együttállás augusztus 1-jén sok feszültség kitörését jelzi. A Merkúr jegyet vált augusztus 4-én, ekkor azt fogod tapasztalni, hogy a barátok felbecsülhetetlen támogatást nyújtanak, ha szerelmi életed instabilnak érzed. Az augusztus 12-i Telihold kiemeli a befejezetlen ügyeket, viszályokat vagy haragot közted és testvéreid, szüleid vagy tágabb rokonság között. Ezután azonban fellélegzés következik. A Mars augusztus 20-án új erőt ad a kapcsolatodnak. Legyél óvatos ezzel az energiával, mert a felhevült szenvedély túl forró lehet ahhoz, hogy kezelni tudd. Egy mámorító kapcsolat mindent elsöpörhet, de azért próbálj megmaradni a realitás talaján. A hónap egy optimista, fényes és vidám újholddal zárul augusztus 27-én, amely során új baráttal, mentorral vagy vezetővel találkozhatsz.

Nyilas augusztusi horoszkóp

A hónap egy feszült Mars-Uránusz együttállással kezdődik a születési képlet hatodik sorsterületén, de ez pozitív katalizátor lehet, segít a munka és a magánélet jobb egyensúlyának megteremtésében. Amikor augusztus 4-én a Merkúr jegyet vált, kommunikációs készségeid valószínűleg jelentős lendületet adnak a munkában. Kiváló időszak ez az állásinterjúkra. A mozgalmas és energikus telihold augusztus 12-én segít lerendezni a befejezetlen ügyeket, hogy végre új dolgokba kezdhess. A Vénusz előző napon költözik a kalandozás területére, ezért tervezz valami izgalmas és adrenalin-dús nyaralást vagy kiruccanást. Augusztus 20-án a Mars vált jegyet, ez szenvedélyt hoz szerelmi életedbe – de légy óvatos, mert ez a kozmikus hatás növeli a haragot és az ingerlékenységet is. Az ambíciók a középpontban vannak, amikor a Nap jegyet vált augusztus 22-én, és mivel az Uránusz retrográdba fordul, biztos lehetsz benne, hogy meglepetések érnek a munkában. Az újhold kialakul a karrier területen, ami újrakezdést ígér a munkában, és rengeteg ragyogó lehetőség előtt állsz.

Bak augusztusi horoszkóp

Általában érzelmileg stabil egyéniség vagy, de az érzelmek felpörögnek augusztus 1-jén, amikor a Mars és az Uránusz egymás mellett halad. Ne lepődj meg, ha meggondolatlannak, impulzívnak érzed magad, ami arra késztet, hogy tegyél valami kissé őrült dolgot. A Merkúr augusztus 4-i jegyváltása arra ösztönöz, hogy tágítsd látókörödet, így kiváló alkalom lenne egy új képzés megkezdésére. Az augusztus 12-i Telihold kisebb pénzügyi gondokra utalhat. Ebben az időben tartsd szilárdan kézben a költségvetést, mert az extravagáns Vénusz is mozgásban van és arra késztethet, hogy költséges kényelmi költekezésbe kezdj. A Mars augusztus 20-án jegyet vált, emiatt még jobban, gyorsabban és nagyobb sikerrel végzed el a dolgaid. A Nap is jelzi, hogy optimista és izgatott vagy a jövőt illetően. Azonban a hónap eleji meggondolatlan cselekedeteid ismét kísérteni fognak, amikor az Uránusz augusztus 24-én retrográdba fordul. Ha jóvá kell tenned egy hibát, tedd meg gyorsan. Az augusztus egy kellemes újholddal zárul, amely számos lehetőség nyit meg előtted.

Vízöntő augusztusi horoszkóp

Augusztus 1-jén, amikor a Mars együttáll az Uránusszal, drasztikus lépések megtétele mellett dönthetsz. A Merkúr augusztus 4-i jegyváltása segít abban, hogy egy viszályban vagy nézeteltérésben kifejtsd az álláspontodat, de ami még fontosabb, ez azt is megmutatja, hogy erősebb és találékonyabb vagy, mint gondolnád. Az augusztus 12-i Vízöntő Telihold igazán alátámasztja eltökéltséged, hogy önmagad legyél, annak ellenére, hogy mások rosszallják, vagy talán éppen azért. Ez kivételesen erősítő hatás, és önbizalmat ad ahhoz, hogy előre lépj és ragyogj. A Vénusz jegyet vált előző nap, fellendítve a romantikus kapcsolatodat, és rengeteg szeretetet és szeretetteljes támogatást biztosít a partneredtől. Ha egyedülálló vagy, imádni fogod, hogy Mars augusztus 20-án jegyet vált, mert ez neked rengeteg szórakozást és flörtöt hoz. Amikor augusztus 24-én az Uránusz retrográd mozgásba kezd, jobban fel tudod majd dolgozni az elhúzódó családi problémákat.

Halak augusztusi horoszkóp

Az ingatag Mars-Uránusz együttállás augusztus 1-jén arra figyelmeztet, hogy minél erősebben próbálsz minden embernek megfelelni, annál nagyobb a valószínűsége a kudarcnak. Ehelyett csak egy dologra koncentrálj, és azt az egy dolgot csináld hibátlanul. A Merkúr jegyet vált augusztus 4-én, segítve ezzel, hogy nyíltabban fejezd ki szeretetedet. Augusztus 12-én a Telihold jelzi, hogy szeretnél egy kicsit egyedül lenni, hogy rendezhesd a gondolataidat. Tökéletes alkalom lenne elvonulni, vagy eltölteni néhány napot egyedül. 11-én a Vénusz jegyet vált, és arra biztat, hogy légy kíméletesebb önmagaddal. Kerüld az extrém edzéseket vagy a túl szigorú diétákat, helyette inkább holisztikusan közelítsd meg a jóllétet. Amikor augusztus 20-án a Mars jegyet vált, akkor esélyt teremt az ingatlannal kapcsolatos problémák rendezésére. Ez a befolyás azonban növelheti a családon belüli ingerlékenységet, ezért adj mindenkinek sok esélyt a gőz kiengedésére. A Merkúr jegyváltása augusztus 25-én a kulcs a szerelem megéléséhez. Ugyanezen a napon az újhold gyönyörű alkalom a fogadalmak megújítására, az elkötelezettség erősítésére vagy szingliként az új partner megtalálására.

