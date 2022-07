Ez a három csillagjegy folyamatosan mozgásba van

A mozgás szinte minden ember életében, egy igen sarkalatos pont, vannak akik nem tudnak meglenni nélküle és vannak olyanokat is akik mindig hétfőn kezdik el. Bár mindannyian különbözőek vagyunk, és nem egyforma a mozgásképességünk sem, sőt a motivációnk sem. Sőt, nem is gondolnád de a csillagjegyed is befolyásolja a sporthoz való hozzáállásod, hiszen az, hogy mikor születtél, hatással van személyiségedre is, vannak tüzes, vizes, levegős és föld jegyek.

KOS

A kos rendkívül sportos. Imád mozogni, edzeni, új dolgokat kipróbálni és folyamatos mozgásban lenni. Versenyszellemét sem lehet megkérdőjelezni, szeret túlteljesíteni és másokat is megelőzni. Számukra nem léteznek korlátok. Ha valaki azt mondja, hogy nem képesek valamire, akkor már csak azért is előtör bennük a bizonyítási vágy. A lényeg az, hogy mindent szeretnek, amitől hevesebben dobog a szívük.

Fotó: Pixabay

OROSZLÁN

Az oroszlánok energikusak és szeretik a figyelmet, ha bármiben sikerrel járnak. Különösen igaz ez a sporttevékenységükre. Az oroszlánok nagyon jó csapatjátékosok, és ha csapatban játszanak, akkor mindig a sikerre összpontosítanak. Sosem hagyják cserben csapattársaikat. Veszteség után nehezen találnak motivációt. Fontos számukra az erő és a lobbanékonyság.

NYILAS

A Nyilas sosem tud egy helyben maradni, minden kihívásért egyenesen rajonganak. A sport az életük szerves részét képzi, egyszerűen azért, mert utálnak ülni és semmit sem csinálni. A Nyilasok mindig mozgásban vannak. Szeretik az edzőtermi és a csapatos edzéseket is, de legkülönösebben a túrázást és a kerékpározást kedvelik. Előfordul, hogy csak ritkábban edzenek, mint eltervezték, de amikor edzésre kerül a sor, abba mindent beleadnak. Számukra ez egyfajta boldogsághormon.