Egy meglepő hét: váratlan fordulatokat hoz a szerelemben az Oroszlán Újhold

Nem lesz hiány meglepetésekben a héten, az Oroszlán Újhold ugyanis lépten-nyomon meglep minket. Nagy szenvedélyek alakítják a következő napokat az astronet.hu szerelmi horoszkópja szerint.

Kos heti szerelmi horoszkóp

A hét eleje azonnal egy Vénusz-Jupiter fényszöggel kezdődik. Most nem vagy tekintettel a minőségre a mennyiséggel szemben, sokat flörtölsz, és talán nem is gondolod komolyan. Lehetőséget ad az előbb említett konstelláció, és az Oroszlán újholdja, hogy mégis belenyúlj ösztönösen a legjobba: ez egy maradandó kapcsolat lesz.

Bika heti szerelmi horoszkóp

Most nagyon küzdő típus is vagy, úgy néz ki, már régóta egymás körül keringtek valakivel. Lehet, hogy sokat kell egymáshoz csiszolódnotok, de tény, hogy a változás és várakozás meg is éri. Egyikőtök sem egy átlagos természet, épp ezért különösen örültök, hogy most teljes elfogadást fedeztek fel a másikban. A Bika és a Rák szerelmi bolygók nagyon hasonlóan a tartósságra törekednek. Az Újhold a negyedik sorsterületen jelenthet egy gyors összeköltözést.

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

A születési uralkodód, a Merkúr elég vegyesen áll egész héten, ami a te teljes lelki állapotadat tükrözi. Szeretnél tartozni valakihez, és azonnal fel tudsz sorakoztatni legalább három ellenérvet, amiért ennek most nincs itt az ideje, és ha belső éned tiltakozik, hát nem kell erőltetni. Egyébként a baráti körödet bátran növelheted, mert csupa színvonalas ember szeretne veled kapcsolatba lépni. Élvezd két hasonló elme minőségi szárnyalását.

Rák heti szerelmi horoszkóp

A Rák Vénusz a Holddal együtt vonul áll, ezek a csillagok az érzelmeket erősítik, pillanatok alatt szerelembe eshetsz, lehet, hogy az illető nincs is tőled messze, és talán már ismeritek egymást. Egyikőtök sem az, mint aki le akarja rohanni a másikat, ráadásul a Mars a Bikában szereti elnyújtani az udvarlási szakaszt. Viszont most mégis olyan gyorsan bontakozik ki minden, hogy már nincs kedvetek várakozni, talán a tüzes Jupiter okozza ezt, de az biztos, hogy felejthetetlen időszak marad a számotokra.

Oroszlán heti szerelmi horoszkóp

Az Oroszlán Újhold jelzi, hogy minden, amit most szeretnél megváltoztatni, sikeres lesz. Egyszerűen nincs kedved alkudozni, de nem is kell, a másik készen áll arra, hogy részt vegyen az életedben. Erre szokták azt mondani, hogy vigyázz jól, mit kívánsz, mert bejön az, ha akarod, ha nem. Szerelmek, egészség, pénz, utazás, amihez csak nyúlsz, mindenben szerencsésen tudsz változtatni. Lehet, hogy a hivatásodban küzdened kell, de állj a sarkadra, pontosan tudják, hogy kit veszítenének.

Szűz heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz és a Hold a barátság sorsterületen halad áll, ezért lehet, hogy pont egy társaságban fogsz megismerkedni életed szerelmével. A Mars mutatja, hogy elképzelhető, hogy az újdonsült szerelmed külföldi, vagy nincsenek rendben a papírjai, és most felajánlhatod segítséged a nyelvtudásban, mindenesetre rendeződnek a problémák, ti meg ez idő alatt egymásba szerettek.

Mérleg heti szerelmi horoszkóp

A Jupiter és az Újhold tartós és segítő kapcsolatokat hozhat az életedbe, ha van már szerelmed, akkor leginkább jó barátokat, akiket érdemes megtartani, mert később is számíthatsz rájuk. Ha szingli vagy, akkor most bőven akad válogatni valód, és egy hozzád illő személyiség, akivel feltétlen egymásba gabalyodtok.

Skorpió heti szerelmi horoszkóp

A Mars és az Uránusz igencsak közeledik egymáshoz. Ez lehet incselkedés, és ha okosan használjátok fel, azaz nem engeditek ki a hálószobából ezt a hangulatot, akkor remek páros vagytok, és igazán kiérdemelt szerelem a tiétek. Csak közelebb hoz benneteket egymáshoz, hiszen a Vénusz és a Hold is az odaadó Rák jegyében van, és meghittség, bizalom uralkodik az otthonotokban, összetartozásotok egy életre szól.

Nyilas heti szerelmi horoszkóp

Talán ez egy külföldi nyaralás időszaka, valószínűleg a barátaiddal utaztatok el. Részedről van egy kis üzleti lehetőség is benne, ha ez összejön, akkor az nagy hatással lesz későbbiekben a munkádra. A Jupiter rengeteg kalandban és szórakozásban részesít téged, lehet, hogy kockáztatni is érdemes, mert az Újhold a gavallér Oroszlánból nagystílűen megjutalmazza bátorságra hajló magatartásod. A Hold-Vénusz közelsége a hozzád illő partnert hozza el.

Bak heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz-Hold a hetedik sorsterületeden biztos jelzője az igazi szerelemnek. Majd két nap múlva, amikor az Újhold alakul ki, olyan mélységű odaadásban lesz részed, amelyet még nem tapasztaltál soha eddig, de belülről ismered ezt az érzést, és mindig is erre vágytál. A szerelem kibontakozásához kell a Mars, amely most az Uránusz közelében jár, a vonzalom egy váratlan pillanatban létre jön. Eleinte lassan és gátlásosan, majd feltartózhatatlanul.

Vízöntő heti szerelmi horoszkóp

A Mars közeledik az Uránuszhoz, ez apró nézeteltérésekkel tűzdeli teli a mindennapjaidat. Nem mondhatni, hogy túl sok türelmed van a családtagjaidhoz. Elképzelhető, hogy más társággal esténként összeülve, hosszan tartó beszélgetéseket, megbeszéléseket tartotok, nem azért, mintha ezzel valamit tudnátok tenni, de egyszerűen jó kiereszteni a gőzt, olyan ez, mint egy csapatépítő tábor, mindenesetre levezeted az otthon feszültségét. Ha új szerelemre vágysz, még várnod kell egy kicsit.

Halak heti szerelmi horoszkóp

A Hold és a Vénusz a Rák jegyében nagyon kellemes estéket jelez, ha van partnered, és sokat találkoztok együtt a barátokkal is. Kettőtök kapcsolatából nem hiányzik a meghittség és az összetartozás. Ha mostanáig többnyire egyedül voltál, na akkor most lehetőséged lesz valaki mellett lehorgonyozni, a tartósságot a Jupiter garantálja.