Itt a júliusi Újhold: ezeket a változásokat hozza

Július utolsó hetébe léptünk, együtt áll a Hold és a Nap az Oroszlánban: mindenki számára új lehetőségeket teremtenek a bolygók – írja az astronet.hu. Az Újhold arra sarkall, hogy nyissuk meg a szívünket, és fogadjuk be a pozitív energiákat.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Az Oroszlán újhold a tűz jegyében inspirál és motivál téged, s ez egy nagyszerű időszak a kreatív, művészi és spirituális célok megvalósítására. Engedd szabadjára a kreativitásodat! A jegyeben járó Jupiter támogat, hogy te lehess a saját szerencséd kovácsa. Ez többféleképpen is lehetséges, legyél egyszerűen nyitott az új utakra. Új szerelem is szövődhet, vagy a meglévő partnerrel fűzhetitek szorosabbra a szálakat. Szó lehet összeköltözésről, eljegyzésről is.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Úgy tűnik, ezen a héten nem sok kedvet érzel a munkához. Valójában a legokosabb döntés az lenne, ha kivennéd a jól megérdemelt nyári szabadságodat. Erős késztetést érzel ugyanakkor a költekezésre, s most bizony olyasmit is megvásárolhatsz, amire valójában semmi szükséged. Hajlamos lehetsz túlzásba vinni az evést, ivást is, azután meg jön a megszokott rágódás a felszaladt plusz kilók. Erre mindenképp érdemes figyelned! Az Oroszlán újhold szerint lehetséges, hogy az összeköltözést fontolgatjátok a szerelmeddel, vagy talán némi lakásfelújításon töröd a fejedet.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Az Oroszlán újhold kidomborítja az alapból is kiváló kommunikációs készségeid legjavát. Hajlamosabb lehetsz ugyanakkor többet drámázni, vagy túlzottan a szívedre venni a dolgokat. Szerencsére jóval kreatívabb leszel, mint általában, s ez segít az ötleteket megvalósítani. Jó alkalom a mostani a kényes beszélgetésekre is, mert őszintén és melegséggel kommunikálsz most. A Vénusz az anyagiakat támogatja, viszont jobb, ha nem önkényesen döntesz…

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Az Oroszlán újhold jó alkalmat kínál, hogy új és jobb állást találhass magadnak a tehetségeddel. Ne félj valami újat kipróbálni, és az adottságaidat a lehető legnagyobb mértékben kiaknázni. A bolygók segítenek, hogy megfelelően gondolhasd át a karrieredet. Ez is az önkifejezés része, de lehet, hogy valamelyest eltér az alapvető személyiségvonásaidtól. A változás megtörténik az életedben, ha akarod, ha nem. Lehet, hogy egy régen megszerzett képesítésedet fogod kamatoztatni.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Az újhold a jegyedben jön létre, hiszen a Nap és a Hold is az Oroszlánban jár. S ez a bolygóállás most bizony nagy szerelmet jelez. Az állásinterjúkon is nagyszerűen szerepelhetsz, mint minden olyan helyzetben, amikor jó első benyomást kell kelteni. Remekül alakul minden, hiszen te ebben különösen jó vagy. Sokra viheted ezen a héten, ha nemcsak a fotelben hátra dőlve várod a csodát, hanem teszel is érte. Ez most olyan időszak, amikor 19-re lapot húzhatsz… Elég bátor vagy hozzá?

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

A társasági élet, a baráti kör a legfontosabb számodra ezen a héten. Nagyon sok szeretet vesz körül, ezért ne pazarold az időt olyan emberekre, akiket nem igazán kedvelsz. Bár érhettek az elmúlt időszakban negatív tapasztalatok, ne zárd el magad a külvilágtól, viszont legyél óvatosabb azokkal kapcsolatban, akiket társaságnak választasz. A retrográd Jupiter szerint senkinek sem tartozol semmivel sem. Szóval emiatt fölösleges szorongani…

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

A bolygók ezen a héten szerelmet jeleznek számodra. Ha már működő kapcsolatban élsz, akkor dolgoznod kellene rajta, hogy egyenlő felekként tekintsetek egymásra. Ha pedig még keresed a partneredet, könnyen lehet, hogy régi szerelem tér vissza hozzád, még az is lehetséges, hogy házassági ajánlattal… Rajtad múlik, hogyan döntesz.

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

Az Oroszlán újhold az önmegvalósításban támogat téged ezen a héten. Most megmutathatod, mit tudsz, és bezsebelheted az elismeréseket is azonnal. Az is biztos, hogy nem tűröd az ellentmondást, semmi kedved az alkudozáshoz. Vagy az történik, amit te mondasz, javasolsz, vagy hagyod az egészet annyiban.

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

A kaland és az izgalom az utolsó júliusi hét legfontosabb témái. Vágysz is rá nagyon, hogy minél több élményben, kalandban lehessen részed. A mostani remek alkalom arra is, hogy tovább képezd magad, elkezdj például egy tanfolyamot. Tágítsd ki a látókörödet, a lelkedet, uralkodó bolygód, a Jupiter támogat téged ezekben a törekvésekben. Ha új szerelem köszönt rád, várd őt tárt karokkal…

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

Az Oroszlán újhold melege és öröme segít feldobni a hangulatodat, és kiszabadít a közelmúltban tapasztalt levertségből. Érzelmileg a mostani időszak kicsit megterhelő lehet, de a félelmeiddel, a traumákkal való szembenézésben is segít, s így könnyebb lesz megszünteti azokat. Fontos, hogy engedd el végre a múltat, és gyógyítsd be a lelki sebeket. S ha ezt megteszed, a bolygók támogatnak, hogy belépjen életedbe az új szerelem…

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

Az Oroszlán újhold a szerelmi életedet frissíti fel. Ha még keresed a társadat, a mostani nagyszerű alkalom az új románcra, vagy arra, hogy újból feléleszd a varázslatot a meglévő kapcsolatodban. A nagy és látványos gesztusok jól passzolnak az Oroszlán-energiához, de az apró átgondolt érintések is. A másikra fordított idővel, és az apró figyelmességekkel mutathatod ki a legjobban a párod iránti szeretetet.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Az Oroszlán újhold új kezdeteket hozhat a mindennapi életben, így jó alkalom a mostani, ha újraterveznél. Persze valójában bármit rendezhetsz most, amit korábban nem tudtál. Szánj több időt magadra, a szeretteidre és a hobbidra is. A retrográd Jupiter arra taníthat meg, hogy a bőség belülről fakad, s így hatalmas belső tudásra tehetsz szert akár már ezen a héten.