A magyar költészet napja alkalmából egy verses kvízt állítottunk össze olvasóinknak, csupa olyan költeménnyel, amit sokan talán az általános iskolában olvastak utoljára. Te is köztük vagy? És mennyire emlékszel a kötelező sorokra? Most kiderül! Figyelem: Google-használat és régi irodalom tankönyv böngészése most tilos! ;)