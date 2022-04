Erre a négy csillagjegyre hat most legjobban a ritka bolygóegyüttállás

Együtt áll a Halakban a Jupiter és a Neptunusz, a ritka égi jelenség pedig nem múlik el nyom nélkül. A Jupiter arra ösztönöz, hogy a fizikai korlátokon túl gondolkodjunk. Ugyanakkor a Neptunusz arra hívja fel a figyelmünk, hogy engedjük belső szorongásainkat, és váljunk eggyé a kozmosszal a spiritualitás és a kreativitás révén. A Halak álmodozó vízjegyében a Jupiter és a Neptunusz egyaránt méltóságteljes.

Kos

Eljött az idő, hogy elengedd a múltat, és üdvözöld mindazt a nagyszerűséget, amiben mindig is tudtad, hogy része vagy. Megtanulod értékelni az életet.

Bika

Javulni fog a Bika kapcsolata másokkal és az egészsége is jobb lesz a következő időszakban. Amit ebben az időszakban elhatároz, az megvalósítható, és hasznos lehet a körülötte élőknek is.

Skorpió

A Skorpió most lelkileg úton vagy egy jobb helyre. Ez azt jelenti, hogy képes lesz arra, hogy kihasználja intuícióját, mágiáját, pszichés belátását és spirituális gyógyító képességeit. Most már hisz magában és másokban is. Tele van szeretettel, amit képes is adni másoknak.

Nyilas

A bolygóegyüttállás felkelti az érdeklődését a Nyilas jegy szülötteinek, hogy tanuljanak és arra ösztönzi, hogy jobb emberré váljon, mint amilyen.