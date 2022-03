Döbbenet: Ez történik veled, ha egy hónapig nem iszol kávét

A tökéletes reggeli napkezdés és a délutáni energialöket egyik legnépszerűbb, és legjobban működő módja a kávézás. Számos előnye mellett azonban a kávéfogyasztás okoz néhány kellemetlen mellékhatást is. Ezek közé tartozik a megemelkedett pulzusszám, a fokozott szorongás és különféle bélproblémák is.

Ha te is azt fontolgatod, hogy leteszed a kávét, négy nyomós okkal alátámasztjuk, miért érdemes ténylegesen leszoknod róla. Lássuk, mi történik a testeddel, ha egy hónapig elfelejtesz kávézni.

Jobb alvás

A koffein egy olyan stimuláns, ami felgyorsítja az agy és az idegrendszer aktivitását. Bár napközben segíthet megőrizni az éberséget, éjjel megzavarhatja az alvási ciklust, aminek eredménye egy későbbi, erőteljesebb álmosság lesz. Ez főként akkor számít igazán, ha a napi utolsó kávét lefekvés előtt 6 vagy még annál is kevesebb órával fogyasztják. A koffeinmegvonás visszafordítja ezeket a mellékhatásokat, aminek következtében rövidebb idő alatt következik be az elalvás, ráadásul a teljes alvásciklus pihentetőbb lesz.

Fogszuvasodás kockázatának csökkenése

Amellett, hogy a kávé a fogak elszíneződéséért is felelős, azok elgyengülését is okozhatja. Kimutatták, hogy a kávéban lévő koffein szájszárazságot okozhat, a baktériumok ellen küzdő nyál hiánya pedig megnöveli a fogszuvasodás, így a fogvesztés kockázatát is. A kávé emellett a fogzománcot is károsítja savassága miatt, így az ital elhagyása nemcsak fehérebb, de egészségesebb és kevésbé érzékeny fogakat is eredményezhet.

Fiatalosabb bőr

Habár a kávébab tartalmazza a szabadgyökök okozta károk elleni antioxidánsokat, ezek a lefőzött verzióban nem feltétlenül vannak jelen, főleg nem belsőleg alkalmazva. A kávéfogyasztásnak így lehetséges bőröregedési hatásai is lehetnek. Szakemberek szerint a koffein lelassítja a szervezet kollagéntermelésének sebességét, ami a bőr feszességéért, és rugalmasságáért felelős. Ha a kollagén mennyisége csökken, a bőr megereszkedik, ráncok alakulnak ki.

Testsúlycsökkenés

Míg a feketekávé gyakorlatilag nem tartalmaz kalóriát, nem túl gyakori, hogy önmagában fogyasztják. A cukor, a szirup és a magas kalóriatartalmú krémek javíthatják a kávé ízét, de növelhetik a súlygyarapodás valószínűségét is. Tanulmányok kimutatták, hogy bizonyos esetekben a napi 1-2 csésze kávé több mint 500 kalóriát ad hozzá a napi bevitelhez, ami nagyjából egy kiló súlycsökkenést eredményezhet minden héten, ha lemondunk róla.