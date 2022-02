Hiába a Valentin-nap, ezeknek a csillagjegyeknek sok mindenre rávilágít ez a hét

Rengeteg eseményt jeleznek előre a csillagok a hétre, azt sem fogjuk tudni, hol áll a fejünk. Hiába a Valentin-nap, az Oroszlán telihold sok feszültséget, vitát kelthet, de nagyon sok mindenre is rávilágíthat a kapcsolatokban. A Jupiter és az Uránusz bolygók kedvező fényszöge pedig szerencsés lehetőségeket sejtet.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Az Oroszlán telihold felszínre hozhat valójában bármit, amit eddig elhanyagoltál a munkahelyeden, vagy ami az egészségeddel, jóléteddel kapcsolatos. Meglátod ugyanakkor mindannak az előnyét, amiért megdolgoztál, ez pedig jó érzésekkel tölt el. A heti horoszkóp szerint a karrieredben a következő napokban nagyon kedvező változásokra számíthatsz, amelyeket a pénzügyekben azonnal érzékelhetsz is…

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Az Oroszlán telihold megmutathatja, mire vágysz igazán a lelked mélyén. Érzelmileg nagyon intenzív időszak vár rád. S bizony most bármi, amit korábban a szőnyeg alá söpörtél, újra felbukkanhat az életedben, de csak azért, hogy végleg lezárhasd. Annak is itt az ideje, hogy kicsit többet szórakozz, és az élet napos oldalán járj… Hidd el, megérdemled a lazítást! Szerelmi téren meglepő fordulat adódhat.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Lehetséges, hogy nemrég költöztél új lakásba, és ezen a héten végre teljesen kipakolsz és berendezkedhetsz. Ez egy olyan időszak, amikor az otthon, a család vagy a biztonságod még fontosabbá válhat számodra. Talán épp ezen a héten tudatosodik benned az intimitás fontossága, de érdekes összefüggéseket ismerhetsz meg a családod múltjával kapcsolatban is. A munka területe is egyre jobban alakul.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Az Oroszlán telihold szerint ezen a héten átértékeled kicsit a szűkebb és tágabb családdal kapcsolatos érzéseidet. Új és fontos felismerésekre juthatsz. A pénzügyekben is számvetésre késztetnek a bolygók, de most könnyedén találsz új lehetőségeket, forrásokat, hogy stabilizálhasd a helyzetedet. Az Uránusz és Jupiter kedvező fényszöge váratlan szerencsét is jelez. Hogy miben? Hamarosan mindenre fény derül…

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Az Oroszlán jegyében álló telihold téged érint a legerősebben ezen a héten. Vélhetően megvilágosodik előtted, hogy innentől merre vezet az utad, és milyen új célokat kellene kitűznöd magadnak. Segít ez a bolygóállás abban is, hogy pontot tegyél az idejétmúlt problémák végére. Mindenképpen érdemes élned a lehetőséggel. A szerencse életerővel és aktivitással párosulva új kezdetet nyithat meg előtted…

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Sok fontos kérdés tisztulhat le benned a Valentin-nappal kezdődő héten. Lehetnek benned olyan múltbeli kérdések, amelyek nem hagynak nyugodni, de most ezek is új értelmezést nyernek, így végre le tudja zárni valamennyit. Pároddal ugyanakkor most nagy a harmónia köztetek, amelyet a Vénusz és a Mars a Bak jegyében együttállva támogat. Mindent meg tudok beszélni egymással, és mindenben támogatjátok, segítitek a másikat.

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

Az Oroszlán telihold kiváló eredményeket, előnyöket és lehetőségeket hozhat számodra. Tisztábban látod az embereket, akik körülveszik, és az érzelmek is felerősödhetnek benned. Számolnod kell ugyanakkor arra is, hogy sokan vitázhatnak körülötted, nézeteltérések lehetnek a barátokkal. Ne feledd, a telihold mindenre rávilágít, ami rejtett, ismeretlen vagy egy múltbeli helyzetet tükröz. A Jupiter bolygó ugyanakkor váratlan nyereség jelez.

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

Nyilvános elismerést hozhat számodra a Valentin-nappal kezdődő hét. Nagyon népszerű vagy, kedvelnek a kollégák és a főnököd is felfigyel a teljesítményedre. Kifejezheti a háláját, amit természetesen felszabadítólag hat rád. A párkapcsolati kérdéseket is sikerül teljesen megoldanod a következő napokban. Általában bármit is tervezel, azt most sokkal könnyebben valósíthatod meg, mint előzetesen gondoltad volna.

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

Új lehetőségek bontakoznak ki előtted, és most szabadon dönthetsz, hogy melyikkel akarsz élni a magánéletben és a karrierben egyaránt. Fizetésemelést, új állásajánlatot is kaphatsz. Ha pedig még keresed a párodat, a szerelmi életed igazán kalandosan alakulhat. A múlt eseményeit új színben világítja meg a telihold, de ez inkább lelki nyugalmat hoz neked mintsem frusztrációt. Összességében csupa jó dolgokra számíthatsz most.

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

A Mars és a Vénusz együttállnak a Bakban, s nagyon úgy tűnik, hogy elhozzák a várva várt nagy szerelmet, ha még keresed a társadat. Ha párkapcsolatban élsz, de nem vagy benne felhőtlenül boldog, az Oroszlán telihold alkalmat ad a békés elválásra, és arra is, hogy gyorsan megtalálhasd a valódi boldogságot egy új partner oldalán… Érdemes élned a kínálkozó lehetőséggel, nem történik ilyesmi gyakran.

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

Fontos változásokat jeleznek a bolygók a Valentin-nappal kezdődő hétre, főleg párkapcsolati szinten. Elképzelhető, hogy a napokban hozol a pároddal komoly döntést az összeköltözést illetően, de az is lehetséges, hogy már az esküvőt, vagy a közös családot tervezitek. Az Oroszlán telihold megvilágítja a rejtett érzéseket, és segít mindent megnyugtatóan elrendezni köztetek.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Kissé tanácstalannak érzed magad, hogy merre haladj tovább. Legyél nyugodt, hamarosan felszáll a köd, és kitárul a horizont előtted. Az Oroszlán telihold a héten segít meghozni a szükséges döntéseket. Olyan életszakasz kezdődik a napokban, amikor sokkal inkább tudod képviselni a saját igényeidet, vágyaidat, és harmóniába is kerülsz az érzésekkel. A párkapcsolatban kifejezetten boldog időszak kezdődik…