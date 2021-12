Most minden kiderül – ha ebben a jegyben születtél, te vagy a legszerethetőbb ember

Apropó finom ételek: a Bika a testi örömök embere – szeret jókat nevetni, szerelmeskedni, enni. És ha főzésről van szó, akkor is bizton számíthatunk rá. A konyhaművészet a kisujjában van, de azt is mondhatnánk, hogy született érzéke van a főzéshez. A Bika gyerekek már egész kicsi koruktól szeretnek a konyhában sertepertélni, és nem kell meglepődni, ha az első rántottát már kisiskolás korukban maguktól megsütik. Ő az, aki ösztönösen tudja, milyen ételhez milynen bort válasszon, és bár a hagyományos magyar ételeket is kedveli, mindig kész egy kis kísérletezésre, amit aztán szerettei nagy örömmel fogadnak.