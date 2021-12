Nagy lendületet ad a héten a Nyilas újhold, a szerelemben is új lehetőségekre számíthatunk

A Nap mellett uralkodó bolygód, a Merkúr is a Nyilas jelében jár. Tartós kapcsolat kezdődhet az életedben, ha ez aktuális, ahol a korkülönbség is szerepet játszhat. A Nyilas újhold szintén támogatja a romantikus kapcsolatot, de megerősít mindenfajta együttműködést, így az üzletieket is. Ha a meglévő párkapcsolatot szeretnéd rendbe tenni, végre rá kellene szánnod magadat egy őszinte beszélgetésre…