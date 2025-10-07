Új fejezet kezdődik: a Huawei bemutatta innovatív termékcsaládját

Zászlóshajó termékek bemutatójával és a tapasztalatikat megosztó híreségekkel kezdett új fejezetbe a techvállalat, a „Még tovább, még közelebb” Huawei innovatív termékbemutató eseményen, amelyet a patinás New York Kávéházban rendeztek meg. Magyarországon elsőként mutatták be a PURA 80 okostelefont, amely DXOMARK tesztjein minden eddigi rekordot megdöntött: összesen 175 pontot kapott, ezzel a valaha mért legmagasabb értéket érte el. A WATCH GT 6 okosórát Fetter Erik, Esztergályos Patrik és Abosi Barna is tesztelte, akik kiemelkedő akkumulátoridőről és tűpontos helymeghatározásról számoltak be az eseményen.
A Huawei bemutatta a Pura 80 szériát, amely a mobilfotózás határait feszegeti új kameratechnológiájával és AI-alapú fejlesztéseivel. A Pura 80 Pro 1 hüvelykes Ultra Lighting kamerája kiváló részletességet biztosít gyenge fényviszonyok között, míg az Ultra Chroma kamera élethű színeket ad. A Pura 80 Ultra úttörő Switchable Dual Telephoto kamerarendszere rugalmas zoomlehetőségeket nyújt (3,7x és 10x), így akár nagy távolságból is éles, filmszerű felvételeket készít. Az XMAGE márka frissített algoritmusai és a világ legnagyobb teleobjektív szenzora tovább emelik a fotózás és videózás színvonalát, különösen nagy nagyításnál és gyenge fényben, ezzel tovább erősítve a Huawei pozícióját a prémium kategóriás kameratelefonok élvonalában. A készülék nemcsak technikai, hanem design szempontból is kiemelkedik: elegáns Prestige Gold és Prestige Black kivitelben érhető el, második generációs Crystal Armor Kunlun üveggel, amely jelentősen ellenállóbb a sérülésekkel szemben.
A WATCH GT 6 tesztelése során a profi sportolók és az aktív életmódot élő fiatalemberek egyaránt kiemelték az okosóra kimagasló képességeit. Fetter Erik, kétszeres országos bajnok kerékpáros elmondta: „A részletes egészségügyi adatok – az alváselemzéstől a pulzusmérésig – sokat segítenek a regenerációban, és még egy 7 órás edzés alatt sem merül le az óra. A kerékpáros funkció pedig valódi edzéstámogatást jelent, hiszen valós időben láthatom a teljesítményemet, és így pontosabban alakíthatom az edzéseket.” Esztergályos Patrik, egykori ifjúsági olimpiai bajnok vívó hozzátette: „Az akkumulátor teljesítménye lenyűgöző, a GPS pedig túrázás közben szinte óramű pontossággal követte az útvonalam, pedig igyekeztem feszegetni a határait.” Abosi Barna influenszer kiemelte: „A Watch GT 6 segít abban, hogy kordában tartsam a magas pulzusomat, miközben részletes képet ad a testi és mentális állapotomról.” A tapasztalatok bizonyítják, a WATCH GT 6 nemcsak az akár 21 napos üzemidővel és kiemelkedő sportfunkciókkal, hanem a precíz GPS-rendszerével is új szintet teremt az okosórák piacán.
A Huawei bemutatta prémium kategóriás okosóráját is, a Huawei WATCH Ultimate 2-t, amely a világ első olyan okosórája, amely 150 méteres mélységig támogatja a szonár alapú víz alatti kommunikációt, biztonságosabbá és kényelmesebbé téve a mélytengeri merüléseket. A Sunflower helymeghatározó rendszer és a résantennás technológia rendkívül pontos navigációt és stabil kapcsolatot kínál extrém körülmények között is, míg az eSIM funkció önálló hívásokat tesz lehetővé.
Az eseményen bemutatták a MatePad 12 X és MatePad 11.5 modelleket, amelyek a leginnovatívabb PaperMatte kijelzővel és PC-szerű billentyűzetélménnyel kínálnak megoldást irodai felhasználóknak és diákoknak. A MatePad 12 X PaperMatte Edition az M-Pencil Pro tollal együtt új korszakot nyit a papírmentes alkotásban, míg a MatePad 11.5 a papírhatású kijelző és a 3. generációs M-Pencil támogatásával kínál természetes kézírásélményt, valamint szemkímélő megoldásokat a hosszabb használathoz.
A Huawei bemutatta legújabb vezeték nélküli fülhallgatóját, a FreeBuds 7i-t, amely Intelligent Dynamic ANC 4.0 adaptív zajszűrő technológiájának köszönhetően tisztább hívás- és zenehallgatási élményt kínál. A négyféle fülilleszték optimális kényelmet és személyre szabott zajszűrést biztosít, így a készülék minden élethelyzetben ideális társ lehet.
Az eseményen bemutatott termékek a a Huawei újonnan indult magyar webáruházában is elérhetőek.
